El enredo de Vox con los Presupuestos retrasa las ayudas a empresas en Madrid

La Comunidad de Madrid no logra avanzar en los que serían los primeros Presupuestos del Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso. La negociación está atascada desde hace días por la negativa de Vox a seguir adelante con la misma. Una circunstancia que ha empezado a provocar nervios en la Puerta del Sol, donde están ansiosos por sacar las cuentas adelante. El retraso que afrontan implica que no salgan medidas clave que van más allá de los intereses de PP y Ciudadanos. La más importante es la de ese 'rescate ciudadano' de 1.000 millones del que las empresas se beneficiarían a través de ayudas directas. Una inyección de liquidez que se activaría al instante en cuanto se aprobaran las cuentas. Pero que no puede ser una realidad hasta que la Asamblea de Madrid les dé el visto bueno. Lo que está perjudicando a numerosas pymes y autónomos, que ya han trasladado su inquietud al Ejecutivo regional, como señalan fuentes consultadas por La Información.

El último órdago que ha puesto sobre la mesa la líder de Vox en Madrid es el de condicionar que se continúe negociando a que se avance hacia una apertura total de la hostelería. Esta exigencia se produjo horas después de que Ayuso anunciara que iban a empezar a 'abrir la mano' para permitir que bares y restaurantes puedan atender más allá de las 21.00 horas, que hasta la fecha ha sido la restricción más severa y que se produjo a consecuencia del adelanto del toque de queda. Lo cual no fue suficiente para Monasterio, que pidió "acabar con esta injusticia y estigmatización" y "dejar a los hosteleros en paz" como condición para hablar de las cuentas públicas. Planteamiento que ha sido rechazado por las autoridades tanto sanitarias como políticas de Madrid.

El aviso de Monasterio fue todo un golpe para PP y Ciudadanos, que no esperaban una traba más por parte de Vox. Fuentes del Ejecutivo regional aseguran que los teléfonos empezaron a sonar desde ese momento. El sentimiento generalizado era de intranquilidad, ya que ven imprescindible la llegada de los nuevos Presupuestos para que comience de verdad la reactivación económica de una de las autonomías más golpeadas por la pandemia. Algo para lo que es clave ese plan de rescate, que incluye 600 millones que irían a parar a las empresas y otros 400 para los autónomos y las pymes. Un total de 1.000 millones que incluye precisamente un respaldo económico directo destinado a la hostelería, para la que se han reservado hasta 85 millones de euros.

Fuentes del gobierno autonómico aseguran que no comprenden este último giro, ya que "tienen toda la información y los datos tras varias reuniones con miembros del Consejo de Gobierno". "No nos han planteado alternativas, ni cambios en partidas. Se les ha preguntado directamente qué quieren cambiar, y no ha habido respuesta", destacan las fuentes consultadas. Pero lo que más les preocupa es que vayan a retrasarse aún más esas ayudas directas. "Los empresarios nos lo han dejado claro: no van a aguantar mucho más. Queremos rescatar a quien aún puede salir a flote, porque ya nos hemos dejado a muchos por el camino. Y necesitamos los presupuestos y esas ayudas para hacerlo", dicen fuentes parlamentarias consultadas por esta redacción, que reiteran que en numerosos sectores se han activado las alarmas.

Hasta el momento, la única reclamación expresa ha sido la de reducir el gasto político en 15 millones de euros, y que pasaba por reducir diputados y consejerías. Algo a lo que Ayuso se ha mostrado dispuesta en varias ocasiones. Pero el PP nunca ha llegado a concretar cómo llevaría a cabo una forma de este tipo. Monasterio llevó el asunto a la Asamblea de Madrid esta semana, el cual fue rechazado por la Mesa por defectos de forma. Para hacer algo así, habría que modificar el Estatuto de Autonomía madrileño. Por lo que Vox necesitaría contar con la tercera parte de diputados de la cámara, que son 44. Actualmente, tiene 12.

"Esto no lo han llevado a la mesa de la negociación. Pero aun así, es sorprendente, ya que esos 15 millones son un 0,00075% de los más de 20.000 millones de presupuesto de la Comunidad", señalan las fuentes consultadas, que definen como "rocambolesca" la actitud del partido de extrema derecha. De hecho, aseguran que es "la misma estrategia que usaron con la investidura de Ayuso, cuando la retrasaron todo lo que quisieron poniendo numerosas condiciones hasta que se decidieron a votar que sí sin lograr muchas promesas". "Sorprende su irresponsabilidad en estos momentos", insisten las mismas fuentes, que aseguran que el malestar es total dentro del Ejecutivo de Ayuso y Aguado.

Esta paralización de la negociación de unos presupuestos que contienen cientos de millones en inyecciones de liquidez para numerosos sectores que impulsa Vox contrasta con su actuación en el Congreso de los Diputados. Allí, fueron claves con su abstención para que el Gobierno central sacara adelante el decreto que regulaba la ejecución de los fondos europeos. Un dinero que es el mismo que va a permitir a la Comunidad de Madrid aplicar un "presupuesto expansivo" con ese respaldo directo a las firmas madrileñas de todos los tamaños. El cual ahora puede tardar mucho más en llegar. Aun así, la Consejería de Economía, que es quien canaliza y distribuye las ayudas, ya tiene listas las convocatorias para que estas puedan ser solicitadas. Para lanzarlas, solo necesita que la Asamblea apruebe las cuentas. "La pelota sigue en el mismo tejado", insisten fuentes gubernamentales.