El tuit del PP de Madrid tras el debate de la Ser: "Iglesias, cierra al salir"

El PP de Madrid ha pedido al candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad, Pablo Iglesias, que cierre "al salir" tras abandonar el debate electoral organizado en la 'Cadena Ser' por no condenar la candidata de Vox, Rocío Monasterio, tras insistir en que no se cree las amenazas de muerte que ha recibido. "Iglesias, cierra al salir. 4 de mayo", han escrito los 'populares' madrileños en su cuenta de Twitter tras concluir este foro en el que no ha estado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Minutos después desde la formación política han borrado este mensaje.

Esta frase es muy parecida a la que le dijo Iglesias al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, durante una sesión de la comisión de reconstrucción, en la Cámara Baja, hace casi un año. "Aunque a veces parezca que Vox quiera más dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera", manifestó el exvicepresente del Gobierno, ante lo que Espinosa de los Monteros abandonó la sala. "Cierre al salir, señoría", le espetó entonces Iglesias.

Tras la publicación del tuit el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha matizado que confía en que tras las elecciones del próximo 4 de mayo, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "cierre la puerta al salir", pues eso significa que los madrileños "no le habrán dado la fuerza suficiente". Así ha respondido el regidor matritense a la polémica. "Desconozco las razones por las que se ha dictado ese tuit. Espero que en las elecciones del 4 de mayo Iglesias cierre al salir en el sentido de que no hayan dado la fuerza suficiente los madrileños", ha apuntado ante la prensa tras visitar la Cuesta de Moyano.

Así, confía en que la formación de Unidas Podemos "saque por debajo del%" en los comicios, una "buena noticia" para Madrid. Sobre una posible incorporación de quien fuera líder de Cs, Albert Rivera, a las filas del PP, Almeida ha señalado que le gustaría contar con cualquier persona que entienda "que es mucho más lo que une que lo que separa". "Me da igual el nombre y apellidos de la persona que sea, tenemos que ser amplios y extensos, y aglutinar a esa gran mayoría que piensa que somos más lo que nos une que lo que nos separa", ha concluido.

La bronca que ha provocado la candidata de Vox y el tono que ha empleado durante sus intervenciones ha marcado el segundo debate electoral. Tras un rato de intervenciones del resto de candidatos, finalmente, el del PSOE, Ángel Gabilondo, también se ha decidido a abandonarlo. Con esto se ha dado por concluido.