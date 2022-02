Montero ve "inoportuna" la propuesta de la reforma fiscal de Unidas Podemos.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha calificado este miércoles de "inoportuna" la presentación por parte de Unidas Podemos de una propuesta de reforma fiscal antes de conocerse el informe de los expertos. En una entrevista en TVE, que recogen Efe y Europa Press, Montero ha asegurado que respeta la iniciativa de su socio de Gobierno, aunque ha admitido que "hubiera preferido que se hubiera esperado" a contar con el informe de los expertos, previsto para finales de este mes, y "tener una posición única" de todo el Ejecutivo.

"Pero bueno, vivimos en un sistema democrático donde las formaciones políticas tienen su propia iniciativa y así lo han planteado. Pero también desde el Gobierno queremos hacer un llamamiento a un debate sereno y reflexivo como tiene que venir por parte del documento de expertos", ha insistido la titular de Hacienda.

En este sentido, ha explicado que previamente, en el Gobierno habían coincidido en que era importante tener el informe de los expertos antes de lanzar las propuestas. "Por tanto, lo lógico y razonable es esperar a tener ese documento, que será la posición que el Gobierno en su totalidad mantenga sobre esta cuestión", ha indicado.

Los expertos entregarán el documento con sus conclusiones a final del mes de febrero al Gobierno y a partir de ahí, el Ejecutivo tomará "el tiempo que necesite" para poder estudiar el conjunto de medidas que se vayan a plantear. "Esa fue la metodología que pactamos en el interior del Gobierno de coalición y por tanto eso es lo que esperamos en los próximos días", ha remarcado la ministra, tras asegurar que el Gobierno ha cumplido más de un 90% de las propuestas fiscales que tenía en el programa pactado entre PSOE y Unidas Podemos.

Sobre esta reforma, la ministra ha indicado que España necesita un sistema fiscal que sea justo, progresivo y garantice la suficiencia de recursos para los servicios públicos, al tiempo que acompañe la recuperación económica en la orientación del modelo productivo y en el ritmo de implantación de las reformas. Montero ha querido agradecer al grupo expertos, del que forman parte académicos, científicos, técnicos del derecho y de la economía, que hayan trabajado durante todos estos meses -casi un año- de forma "altruista y gratuita". "Han querido poner su talento a disposición de la sociedad", ha ensalzado la ministra.

Diálogo sobre el SMI

Preguntada sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente negocia el Gobierno con los agentes sociales --patronal y sindicatos--, la titular de Hacienda ha preferido no anticipar ningún tipo de conclusión previa y ha remarcado que confía plenamente en el debate del diálogo social para llegar a un acuerdo. "Creo que en muchas ocasiones hemos anticipado la dificultad del acuerdo y finalmente se ha podido conseguir", ha señalado Montero, tras reafirmar que el Gobierno está comprometido con que al final de la legislatura el salario mínimo se sitúe en el 60% del salario medio.

Esto supone, según ha recordado, que hasta la fecha se haya subido más de un 30% el SMI, pero "todavía queda camino" para llegar hasta ese 60%. "Me gusta darle tiempo y su espacio al diálogo social. Dejémoslo trabajar", ha instado. Montero ha querido, eso sí, felicitar a los agentes sociales por estar "a la altura" de lo que el país necesitaba en estos meses atrás marcados por la pandemia, a través de la firma de "importantes" acuerdos "que mejoran la creación de empleo y la vida de los trabajadores para que ser trabajador no sea sinónimo, en muchos casos, de ser familia pobre que no llega a fin de mes". Sobre los acuerdos alcanzados, la ministra ha defendido la "prudencia" de los mismos, así como su efectividad, ya que los datos de 2021 demuestran que España ha sido "líder en la creación de empleo", ha destacado.

Montero ve ridícula la posición del PP con los fondos europeos

Montero también se ha referido al cuestionamiento del reparto de los fondos europeos por parte del PP, que ha considerado "una situación ridícula" que solo obedece a que el partido "piensa que si le va mal a España le puede ir bien en sus intereses electorales". España ha cumplido con los hitos y objetivos comprometidos con Bruselas, ha subrayado, y los criterios del reparto han sido aprobados en las diferentes conferencias sectoriales con el apoyo de las comunidades del PP.

La ministra ha descartado que la aprobación del Perte agroalimentario se deba a intereses electoralistas, ya que esta iniciativa estaba prevista en la hoja de ruta del Gobierno, y ha eludido pronunciarse sobre la subida del salario mínimo, porque hay que dejar trabajar a los agentes sociales.