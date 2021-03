Opositores a Obiang irrumpen en el caso Villarejo por "saqueo" con sus negocios

El caso Villarejo sigue sumando perjudicados por los trabajos del comisario. Aunque normalmente suelen personarse supuestos espiados de sus encargos, en este caso lo ha hecho una asociación que actúa contra uno de sus clientes. En concreto, se trata del Foro Solidario por Guinea Ecuatorial, el cual pone en la picota al presidente del país africano, Teodoro Obiang, por el encargo que efectuó al comisario jubilado en el marco del proyecto King. Se trata del proyecto que dio origen al caso Tándem y por el que se pagaron 2 millones de euros. Al respecto la asociación considera que con estos trabajos -en los que también están implicados otros miembros de la familia del expresidente- se habrían perjudicado los intereses generales de Guinea.

Así lo explican en un escrito, al que ha tenido acceso La Información, y en el que piden al magistrado personarse como acusación popular en esta pieza concreta. La asociación, que aporta también los poderes notariales necesarios para figurar en la causa, razona que se ha producido una "acción saqueadora" con todo este asunto de la que habrían sido víctimas los ciudadanos de su país. Cabe recordar que el encargo de este proyecto, que se concretó en 2012 y se presupuestó en más de 5 millones, tenía como objetivo buscar trapos socios de una parte de la familia de los Obiang en aras a favorecer el ascensor al poder de 'Teodorín', hijo del presidente en plena guerra interna frente a su otro hermano Gabriel.

El asunto en cuestión lo gestionó Francisco Menéndez Rubio y su confesión ante la Fiscalía Anticorrupción fue la que dio origen a esta macrocausa. El empresario, vinculado con la petrolera Gepetrol de Guinea Ecuatorial, ha explicado en muchas ocasiones que conoció a Villarejo gracias a la intermediación del comisario jubilado Carlos Salamanca. De hecho, tanto Salamanca como Menéndez Rubio están a un paso de ser juzgados en el marco de la pieza número 1 por facilitar la supuesta entrada ilegal de ciudadanos guineanos a cambio de dádivas que canalizó el policía en calidad de jefe de puesto fronterizo en Barajas. Sin embargo su relación con Villarejo derivó en que terminara denunciando ante Anticorrupción los fondos que canalizó con este encargo y su posterior ocultación en el extranjero.

El dinero del petróleo

Las pesquisas permitieron acreditar un pago inicial por este proyecto de 1,67 millones de euros. El propio Villarejo reconoció en una conversación del año 2012 que obra en el sumario que tenían que canalizar los fondos procedentes de Guinea mediante una estructura societaria ya que llegaba desde una cuenta "contaminadísima". "Antes de que nos pagues, tenemos que articular toda la seguridad del mundo, Paco", le dijo al empresario. Con todo, los agentes también se incautaron en su domicilio de ficheros y carpetas como la bautizada como 'Salas' que incluía información personal y profesional de Gabriel Obiang; el principal objetivo del comisario en este asunto concreto.

Los investigadores ampliaron el foco a Cándido Nsue, cuñado de Teodoro Obiang, y Crispín Edu Tomo, exdirector general de Gepetrol. Los dos están implicados en la contratación del proyecto King e imputados por estos hechos desde el arranque de la investigación. Igualmente ambos fueron identificados por los investigadores como dos de las personas que entraron de manera ilícita en España procedentes de Dubai, Guinea o Malabo en varias ocasiones a lo largo de 2013 y 2014. Su relación directa con la petrolera guineana y los servicios que facturó Menéndez Rubio desde su firma Framen a esta compañía llevaron a los investigadores a sospechar que este encargo sería la punta del iceberg y que se podría haber canalizado dinero ilícito de un grupo de guineanos prevaliéndose de sus puestos de alta dirección en la petrolera del país.

Cabe recordar que los agentes de Asuntos Internos encontraron tras el registro del domicilio de Menéndez Rubio en diciembre de 2019 mucha documental relacionada con Gepretol. En concreto, información de índole económica, facturas, contratos de la firma con terceras empresas e informes económicos relacionados con directivos de la compañía. En ese sentido, la asociación que ahora pide personarse en la causa hace referencia a estos hechos y explica que el país se enriqueció cuando, hace más de veinte años, petroleras norteamericanas se hicieron con el crudo del país. A su juicio, esas inversiones solo repercutieron en el jefe de Estado "su familia y allegados" haciéndoles escalar en las listas de las personas más ricas del mundo "a costa de la miseria de la gente". En su escrito, el Foro denuncia que, con el objetivo de blanquear estos capitales, abrieron cuentas en muchos paraísos fiscales ante "la impotencia del pueblo guineano".

En busca de los empresarios guineaños

Por este motivo, el magistrado al frente de la macrocausa citó a declarar el pasado mes de febrero a Crispín Edu Tomo. Con todo, retrasó la citación al pasado 9 de marzo si bien, el cuñado del presidente guineano no compareció en sede judicial, tal y como plasmó el instructor en una providencia ese mismo día en la que detalló que no había causa que justificara su ausencia en sede judicial. La cita se señaló una semana después de que Villarejo fuera puesto en libertad por el instructor del bautizado como caso Tándem. Su excarcelación, que se produjo a petición de Anticorrupción, se hizo efectiva no sin antes asegurar el embargo de un total de 53 fincas del comisario.

Los agentes constataron también que el policía logró amasar un patrimonio de 23,5 millones de euros con la totalidad de proyectos que se investigan en una treintena de piezas. Solo con el encargo de King ganó 1,99 millones, según ha acreditado la Policía Judicial. Se trató de uno de los mejores pagados después de los 10,3 millones que abonó BBVA o los 7 que se embolsó por sus 'informes de inteligencia' para los hermanos Álvaro y Ángel Pérez-Maura. Casi la totalidad del monto que percibió por su trabajo a los guineanos lo ingresó en un pago inicial que se gestionó a través de un entramado offshore fuera del país y fue a parar a cuentas de Panamá, Reino Unido y Uruguay; algunos de los destinos en los que los agentes han rastreado en busca de los fondos que Villarejo repatrió al extranjero.