La oposición carga contra Sánchez por el acuerdo europeo y pide bajar tributos

Los principales partidos de la oposición han arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien consiguió un premio de consolación en la cumbre del Consejo Europeo y los líderes de la UE reconocieron la situación "especial" del mercado eléctrico de España y Portugal ante la escalada de costes. Uno de ellos ha sido el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, quien ha tildado de "milongas" de Sánchez, la "excepción ibérica" acordada y le ha reclamado que "no engañe" al respecto ya que, ha dicho, otros países de Europa ya han tomado medidas al respecto. "No nos engañe, no nos trate como idiotas. Ya otros países de nuestro entorno han tomado medidas para bajar el precios de la energía, como Bélgica, Francia, Italia, Portugal o Alemania", ha señalado este sábado Bal, en declaraciones recogidas por Europa Press en el marco de la manifestación de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Bal ha arremetido contra el líder del Ejecutivo por decir que ha conseguido el "oro y el moro" cuando, ha asegurado, "el pasado 8 de marzo la Comisión Europea dijo a los estados que podían adoptar medidas unilaterales que repercutieran en la bajada de los precios de la energía". "Hemos pedido a Sánchez que adopte estas medidas y no las adopta, nos pide consenso y paciencia, pero los españoles ya no tienen paciencia", ha agregado, para criticar que se negaba a ello utilizando como "comodín a Bruselas". Así, ha señalado que ayer "se puso de manifiesto que no hacía falta ningún tipo de apoyo de Bruselas para adoptar estas medidas".

En esta línea, la secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha valorado como un "acto de propaganda" el pacto anunciado. "Que baje de una vez los impuestos porque los españoles no pueden más con este impuesto fiscal", ha reclamado. Según ha señalado, la "excepción ibérica" propuesta por Sánchez "es la misma que ya había anunciado la presidenta de la Comisión Europea hace semanas", ha dicho, para añadir que "si Sánchez no está bajando los impuestos es porque no le da la real gana, como no le dio la gana bajar los impuestos a las mascarillas o a los test de la Covid".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este sábado al presidente que lleve a cabo "ejercicios de triunfalismo" sobre la bajada de precios de luz y gas y le ha instado a "materializarlo lo antes posible". "Habrá que valorar si lo consigue. Los españoles ya estamos hartos de anuncios", ha trasladado. Por ello le ha pedido "cero ejercicios de triunfalismo", pues entiende que los españoles no lo merecen. "Y si es bueno, como defiende, que lo materialice lo antes posible", ha lanzado. Además, ha apuntado que "lo que toca es mirar cómo lo pasan los ciudadanos y no mirarse a uno mismo", ya que "si (Pedro Sánchez) hubiera bajado los impuestos hace diez días no se estaría en esta situación". Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE accedían ayer a la petición de España de considerar la baja interconexión eléctrica de la península Ibérica con Francia, que la convierte en una isla energética, a la hora de tomar medidas específicas con las que atajar los elevados precios de la electricidad.

De forma paralela, la parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha reconocido que se vive una "situación muy compleja" y ha advertido que se debería haber actuado "con mayor celeridad, coordinación, coherencia y comunicación permanente". Además, ha recordado que el Gobierno Vasco ya ha dado "luz verde" a diversas "iniciativas de urgencia", así como que el PNV era partidario de desacoplar los precios del gas y la electricidad. De este modo, y tras la decisión de Bruselas, ha sostenido que se analizarán las opciones que existen para "ayudar desde Euskadi" y ha confiado en que el nuevo escenario "dé un poco de luz y se pueda seguir avanzando".