Abascal anuncia que denunciará a Íñigo Urkullu por delito electoral en un mitin

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que denunciará al lehendakari, Iñigo Urkullu, por "delito electoral" en un mitin en Irún que se ha celebrado en un clima tenso, plagado de insultos y gritos pese a un fuerte dispositivo policial que ha evitado que los manifestantes accedan al lugar donde se ha realizado. El acto estaba convocado para las 20.00 horas de este sábado en la Plaza Prio XXII de la localidad fronteriza, cuyos accesos han estado permanentemente vigilados por dotaciones de antidisturbios de la Ertzaintza que no han permitido el paso a las personas que han acudido a protestar por la presencia de Vox.

Abascal ha pronunciado un discurso en el que ha arremetido contra Urkullu, al que ha acusado de "tirar la piedra" que alcanzó ayer en Sestao a la diputada Roció de Meer y "esconder la mano", y de mantener una "pestilente equidistancia". En calles cercanas a la plaza donde se ha celebrado el mitin, así como en la calle Luis Mariano y Pikoketa, colectivos de "antifascistas" han protagonizado incidentes al volcar y dar fuego a contenedores, lo que ha provocado varias cargas policiales.

Disturbios en el mitin de Sestao

La diputada de Vox Rocío de Meer resultó herida el viernes al recibir una pedrada momentos antes del mitin que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ofrecería en la localidad vizcaína de Sestao, donde efectivos de la Ertzaintza han cargado contra varios cientos de manifestantes, antifascistas y radicales, que han intentado boicotear el acto.

La diputada sufrió una herida en una ceja. Abascal denunció la agresión y acusó ya ayer al PNV de haber permitido este "acto de hostigamiento mafioso y proterrorista" al no haber impedido la "manifestación ilegal" durante la que los responsables de Vox han sido amenazados de muerte y agredidos con piedras.

"Podría haber habido alguna desgracia", lamentó el líder de Vox, que avanzó que actuarían contra el jefe del dispositivo de la Ertzaintza que no disolvió el acto y contra la consejera vasca de Interior, Estefanía Beltrán de Heredia. "Este no es un acto de provocación sino un acto legítimo para representar los derechos políticos de quienes viven en Sestao y nos han apoyado y eso vamos a demostrarlo todos los días. Allí donde haya un vasco que haya confiado en Vox, allí vamos a estar para decirle que no está solo y que le representamos", ha indicado Abascal.