El pequeño comercio rechaza el pacto de Díaz y los 'super' para topar alimentos

El tope a los precios de una posible cesta básica de alimentos, medida con la que Unidas Podemos pretende rebajar el impacto de la inflación en los hogares, sigue dando de qué hablar tanto dentro como fuera del Ejecutivo. En esta ocasión ha sido la patronal del pequeño comercio quien ha denunciado este viernes que un pacto entre Gobierno y grandes grupos de distribución "atentaría directamente" contra el comercio de proximidad. Rechazan así la propuesta planteada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tiene previsto reunirse este lunes con las patronales de la distribución y las organizaciones de consumidores para analizarla.

"De salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad que no puede competir en márgenes ni asumir los costes", ha señalado en un comunicado la Confederación Española de Comercio (CEC). Además, ha hecho hincapié en que la propuesta llega "en un momento especialmente complicado para el comercio de proximidad", que viene soportando durante meses el desorbitado aumento de sus costes y ha considerado que "hay otras fórmulas que pueden conseguir el mismo fin sin dañar" al pequeño comercio.

También la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que reúne a más de 31.000 empresas del país de diferentes sectores de actividad, ha recordado que el momento inflacionario actual "es para todos", con "incrementos de costes para todos". Dentro del Ejecutivo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido que "cualquier solución" que pueda plantearse por los diferentes actores "no perjudique a nadie de la cadena de valor", en referencia a los productores en origen y también de los pequeños comerciantes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado este viernes, en declaraciones en Bilbao, que "todo el Gobierno tiene que dar soluciones a los bolsillos de los ciudadanos" y ha subrayado que las discrepancias en el Ejecutivo sobre el tope a la cesta de la compra "le importan poco". Díaz se ha pronunciado en este sentido al ser preguntada por las palabras del ministro de Agricultura, Luis Planas, que dijo este jueves que cualquier decisión con "significado político" sobre la cadena alimentaria y los precios tiene que pasar "siempre" por el ministro del ramo y por el Consejo de Ministros.

También el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este viernes que "el bolsillo de las familias trabajadoras españolas es competencia de todo el Gobierno" y que las decisiones sobre el consumo "es competencia también del Ministerio de Consumo". Este jueves, Díaz y Garzón plantearon a las grandes distribuidoras que limiten los precios de la cesta de la compra hasta después de Navidad para proteger de esta forma a las familias del impacto de la inflación.

Díaz y Garzón explicaron la propuesta tras reunirse con los directivos de Carrefour, grupo que había anunciado un día antes que sus clientes podrán tener una cesta con 30 productos a un precio fijo de 30 euros. En la reunión del lunes no está convocada la Federación de Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB), para la que la fijación de precios podría provocar "efectos no deseados" y que en el difícil contexto socioeconómico actual "no se pueden adoptar medidas que perjudiquen la competitividad y al mantenimiento del empleo".