Pino arremete contra el CNI: "Tenía a la Policía perforada como un queso Gruyer"

El exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino aportó en su declaración en la Audiencia Nacional nuevos datos sobre los trabajos parapoliciales de José Manuel Villarejo que alcanzarían no solo al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, sino también al propio CNI. De este modo, el exjefe policial precisó que recibió instrucciones del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz de no "tratar mal" a Villarejo y también desveló que el comisario, jubilado desde mediados de 2016, trabajó para el servicio de Inteligencia de España, del que dijo que "tenía a la Policía perforada como un queso Gruyer".

Así lo confirman a este diario fuentes presentes en el interrogatorio practicado al exdirector general adjunto (DAO) de la Policía Nacional por el conocimiento que pudo tener de los encargos de espionaje que Villarejo gestionó desde su entramado empresarial. Pino no ratificó todo el contenido de la carta firmada en enero de 2018 y por la que fue llamado a declarar junto con los también exjefes policiales Agustín Linares y Pedro Díaz-Pintado. De hecho, el máximo jefe policial entre los años 2012 y 2016 dijo que no conocía los pormenores de sus trabajos aunque sí sacó a relucir nuevos nombres y se refirió de manera directa a otro de los protagonistas de este caso, el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.

Las fuentes consultadas explican que el magistrado al frente de 'Tándem', Manuel García Castellón, se interesó en saber a quien reportó Villarejo en este tiempo además de a la Policía Nacional. Al respecto, Pino expuso que el excomisario trabajó para el servicio de inteligencia. "¿Cómo lo sabe?", le espetó el instructor, a lo que respondió que él mismo se lo preguntó al general Sanz Roldán y éste se lo confirmó. De este modo hizo alusión al exdirector del CNI, al cual también se refirió en su misiva del 17 de enero de 2018. "Que, durante su mandato, surgió una fuerte polémica con el, por entonces, jefe de la Unidad de Asuntos Internos del CPN así como con el director del CNI. Éste último en dos ocasiones pidió su cese", reza la carta a la que ha tenido acceso este diario.

Cosidó y el encuentro con Pujol

De hecho, en la misma carta Pino expuso que recordaba "vagamente" que el agente encubierto le comentó que le había surgido la posibilidad de contactar con el Gobierno de Guinea y que informó de ello al CNI, lo que "le pareció oportuno por ser materia de su competencia". Sin embargo, en su declaración de este martes apuntó que no cumplía con la cadena de mando y que no realizaba un trabajo tan ejemplar como al que hizo alusión en la misiva. De hecho, expuso que pidió su cese en el cuerpo al descubrir que había mantenido una reunión 'secreta' con el expresidente catalán Jordi Pujol y el empresario Javier de la Rosa.

Pese a que el magistrado instructor se sorprendió por el hecho de que desconociera los trabajos parapoliciales gestionados desde el Grupo Cenyt (le llegó a decir que fue 'un Dios en el Olimpo'), Pino insistió en que desconocía muchos aspectos de los trabajos que llevó a cabo hasta poco antes de su detención el 5 de noviembre de 2017. De hecho, detalló que él mismo pidió la salida del cuerpo del comisario jubilado al enterarse de su encuentro 'secreto' con Jordi Pujol. Las fuentes consultadas detallan que Pino relató el episodio a preguntas de los investigadores y dijo que, tras descubrir lo ocurrido preguntó a Villarejo por los pormenores de su cita con el expresidente catalán, a lo que éste le contestó que preguntara a la cúpula policial.

El DAO se dirigió de este modo al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, el cual no le contestó nada al respecto. Tras ello, pidió el cese de Villarejo pero no solo no se concedió sino que los hechos motivaron la entrada en escena de Jorge Fernández Díaz. El exministro del Interior le pidió que "no tratara mal" al agente encubierto a petición expresa de Mariano Rajoy. De acuerdo con la versión de Pino -el cual está imputado en la pieza relativa al espionaje al extesorero 'popular' Luis Bárcenas- Villarejo habló directamente con el entonces presidente del Gobierno y le trasladó su malestar por el trato que estaba recibiendo dentro del cuerpo policial.

El conocimiento de Interior

De esta forma, Pino apunta a la cúpula del Gobierno de Mariano Rajoy en lo que respecta al conocimiento que tenían de la doble condición de Villarejo, el cual, por su parte, siempre ha insistido en que los cargos más políticos de la Policía y los últimos gobiernos eran conocedores de sus actividades no solo como agente encubierto sino también las relativas a sus encargos privados. De hecho, el comisario jubilado ha insistido desde su detención hace ahora poco más de dos años, en que detrás de esta operación estaría Sanz Roldán y que desde el mismo CNI se ha manipulado todo el material incautado por los investigadores en los registros de sus domicilios de Madrid y Málaga.

Con todo, la declaración de Pino ha sido la menos polémica de las tres prestadas por los últimos jefes policiales desde el año 1986 (a excepción del fallecido Miguel Ángel Fernández-Chico) puesto que, en un giro de los acontecimientos, los tres altos mandos se desligaron de Villarejo y, en declaraciones plagadas de contradicciones, evitaron ratificar el contenido de las misivas. En ellas llegaron a apuntar que sus actividades "eran conocidas por los mandos policiales competentes y servían de cobertura para realizar actividades de investigación que, de otro modo, no hubiera podido realizar". De este modo, sus declaraciones han sacado a la luz que las actividades del comisario jubilado no solo eran conocidas por parte de la cúpula policial y el CNI sino que los ministros del Interior desde la etapa de Felipe González sabían de sus labores dentro y fuera del cuerpo.