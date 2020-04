Illa anuncia que la práctica de deporte será individual y sin salir del municipio

España va por buen camino, al menos, en lo que a la curva de contagios se refiere. El último balance de casos ha dado al Gobierno el empujón que necesitaba para iniciar la desescalada y, en solo 48 horas, los españoles podrán romper el confinamiento... no sin restricciones. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha detallado las próximas medidas de alivio en una rueda de prensa desde Moncloa, cuando ha detallado que solo se podrá hacer deporte no profesional de manera individual, de las 18:00 horas a las 20:00 horas. Los deportistas no profesionales no podrán salir de su municipio.

El ministro ha advertido que la orden sobre condiciones en las que se puede realizar actividad física entrará en vigor a partir de las 00.00 horas del 2 de mayo. En resumen, el Gobierno establecerá hasta tres franjas horarias: entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 20.00 y 23.00 horas.

El ministro ha incidido en que el incremento medio de contagios ha superado las expectativas: el objetivo de este jueves se fijó en el 1% y se ha situado en el 0,9%. El titular de Sanidad ha resuelto así una de las grandes incógnitas -¿bajo qué pautas saldrían los adultos a la calle?- que generó el plan de desescalada que el Ejecutivo publicó este martes. Así, dentro dos días los adultos podrán salir a pasear de dos en dos, durante no más de una hora y sin alejarse más de 1 kilómetro de sus domicilios. El Gobierno afloja el lazo para los deportistas, que no tendrán que someter su entrenamiento a límite de distancia, siempre que no traspasen las fronteras de su municipio de residencia.

Illa ha puesto el foco el el sostenimiento de los últimos días, de un mayor número de recuperados que de contagiados, sin embargo, se ha mostrado firme: "No hay que perderle el respeto al virus". En este sentido, ha recordado que el plan de cuatro fases se activará de manera asimétrica y que estará abierto a retrocesos. El ministro también ha remarcado que la división territorial sigue siendo la provincia y la isla.

Las palabras del ministro acotan lo que ya había anunciado la Secretaría de Estado de Comunicación del batallón de cargos que organizarán la desescalada esta misma mañana, "a tenor de los datos que muestran la buena evolución de la pandemia en España": En 48 horas la fase 0 será un hecho en toda España. Así lo transmitió Moncloa a tenor de las cifras reportadas este jueves, cuando se han registrado 268 nuevos decesos en el país, por debajo de las 325 muertes de este miércoles. El balance ha favorecido así la inclinación del Comité técnico para la Desescalada por marcar este sábado para la reapertura.

Este órgano, que hoy celebrabra su primera reunión, lo forman él propio presidente Pedro Sánchez, los cuatro vicepresidentes (Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera), los cuatro ministros autoridades delegadas (Salvador Illa, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos), la ministra de Hacienda y portavoz (María Jesús Montero), la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz) y el director del CCAES, Fernando Simón.