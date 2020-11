Sanidad plantea 'mano dura' en Navidad y limita las reuniones a seis personas

El borrador de la hoja de ruta del Gobierno para las próximas navidades ha trascendido este martes, antes de su presentación al Consejo Interterritorial de Salud, y prevé actuar con mano dura de cara a las reuniones familiares propias de estas fechas. El documento de 'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas', al que ha tenido acceso La Información, propone limitar a seis personas las reuniones familiares a seis personas y mantiene el toque de queda actual, salvo en Nochebuena y Nochevieja, cuando valora aliviar el confinamiento nocturno y reducirlo al intervalo entre la una de la madrugada y las seis de la mañana. No es definitivo, las CCAA tendrán que debatir la propuesta en la próxima mesa redonda.

Los encuentros sociales solo podrán sobrepasar este aforo en caso de que se limiten a personas convivientes. "En las reuniones en el ámbito familiar, se recomienda limitar la participación a los miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia. En el caso de que haya algún miembro externo no conviviente habitual, las reuniones serán de hasta un máximo de 6 personas y se debe garantizar las medidas de prevención, con independencia de si son familiares o no", reza el texto.

'Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas Descargar

La estrategia que marcará el desarrollo de las próximas fiestas ha tenido en vilo a los españoles durante semanas. Este documento, que ha adelantado el diario 'El Mundo', es solo un boceto. De hecho, podría ser distinto al que, finalmente, el departamento de Salvador Illa ponga sobre la mesa del Consejo Interterritorial de esta semana, tal y como trasladan a este medio fuentes próximas al órgano de cogobernanza.

¿Se podrá viajar entre CCAA? El Gobierno lo deja en el aire

Definitivo o no, el borrador marca la línea de actuación por la que se inclina el Ejecutivo y desliza que no habrá concesiones, ni con las fiestas ni con el virus. Así, el texto "recomienda evitar o minimizar las reuniones en el ámbito social (celebraciones del trabajo, antiguos alumnos, clubs, etc.)". Y va más allá. "En el caso de celebrarse, serán de un máximo de seis personas y preferiblemente en el exterior". El Gobierno entiende por espacios exteriores aquellas terrazas con un máximo de dos paredes.

El Gobierno deja en el aire cuál será el plan de movilidad interterritorial que se activará para estrechar el cerco sobre el virus en las próximas semanas. Así, el documento no pasa de la mera recomendación "Se evitarán como norma general aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios". El departamento de Illa señala a las limitaciones que cada CCAA tenga activadas en cada momento. "Se deberá revisar previamente la normativa que ese momento se aplique en el territorio de destino". Previsiblemente, este será uno de los puntos claves que centrarán el debate del Consejo Interterritorial, cuyo próximo encuentro será este miércoles a las 16:00 horas.

¿Y los viajes internacionales? El plan del Gobierno apunta a las leyes del país de llegada. "En lo relativo a los desplazamientos de la población nacional a otros países con motivo de las celebraciones navideñas, estos estarán condicionados a las normas o restricciones que se apliquen en los países de destino". En el caso de los viajeros internacionales que quieran entrar a España, el documento de medidas para la Navidad mantiene la última restricción que obliga a los visitantes que procedan de alguno de los países que forman la 'lista negra' de Exteriores, a presentar una PCR negativa con fecha en un máximo de 72 horas antes del viaje.

Cabalgatas y universitarios, en el foco

La celebración de eventos multitudinarios es el otro gran obstáculo para el control de la pandemia que entrañan estas fiestas. "Eventos como la cabalgata de Reyes y otro tipo de eventos que transcurren en las fiestas navideñas suponen situaciones de elevado riesgo de transmisión por la elevada cantidad de asistentes, la intensidad del contacto y dificultad para mitigar los riesgos asociados. Por lo tanto, se recomienda la no celebración de este tipo de evento". Los eventos deportivos al aire libre, como la popular carrera San Silvestre, se 'salvan' de las restricciones, aunque deberán elevar las estrategias para disminuir el contacto entre los corredores y no podrán interferir con la limitación horaria de la movilidad nocturna.

Además, el texto del ministerio pone el foco en la previsible vuelta a casa de los universitarios, a los que no prohíe viajar pero a quienes la cartera exige prudencia. "Se recomienda a los universitarios que regresan a casa para las vacaciones que limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención".

El país ha mejorado notablemente sus cifras en las últimas jornadas. Ayer, el ministerio registró, por primera vez en más de un mes, una incidencia inferior a los 400 casos por cada 100.00 habitantes para las dos semanas previas. También la velocidad de transmisión está muy por debajo de la que sufrió el país en las primeras semanas de la segunda ola. España sumó en el último fin de semana 25.886 nuevos contagiados, lo que supone un descenso de más de 10.000 con respecto al fin de semana previo. Con todo, las cifras impiden bajar la guardia y obligan a centrar la atención en el suministro de una vacuna que ataje el contagio.

Este mismo martes, el titular de Sanidad plantea ante el Consejo de Ministros el plan integral de vacunación del que el Ejecutivo ha ido deslizando algunas claves, a cuentagotas. Más allá de que la estrategia priorizará a las personas de riesgo y que, según las previsiones del Gobierno, "una parte muy sustancial" de la población española se vacunará, "con todas las garantías", en el primer semestre de 2021; hay pocos detalles respecto al plan nacional de vacunación que será común a todas las CCAA, tal y como deslizó el presidente del Ejecutivo de coalición, Pedro Sánchez, en su rueda de prensa del pasado domingo.