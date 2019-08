Treinta políticos del PSOE apoyan a Aído y Pajín ante el ataque machista de Aguado

Una treintena de dirigentes y militantes socialistas, compañeros de Leire Pajín y Bibiana Aído en sucesivos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, han suscrito un documento de apoyo a las exministras frente a la "afirmación machista" del vicepresidente regional madrileño, Ignacio Aguado, e instan al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a no permanecer al margen "de este lamentable asunto ni un día más".

Este es el texto que han hecho público:

«Los que firmamos este comunicado hemos sido compañeros de Leire Pajín y Bibiana Aído en sucesivos gobiernos del Presidente Rodríguez Zapatero. Y no podemos permanecer en silencio ante las declaraciones de don Ignacio Aguado en un periódico nacional en las que, a la pregunta de si no había escasez de mujeres en el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid (apenas 3 de 13) afirmaba literalmente que "para poner ' pajines' o 'aídos' en un gobierno, prefiero no hacerlo, prefiero potenciar y tener en cuenta el mérito y la capacidad de los perfiles que están en nuestro entorno y poner al frente a los más preparados y a los más capacitados para la labor".

De esta repugnante afirmación se deducen dos ideas sorprendentes. La primera, que no encuentran a mujeres del PP o de Ciudadanos para hacer una labor apropiada en dichas consejerías. No entramos en valorar esta afirmación machista, porque creemos que se descalifica por sí sola, y que serán los propios militantes de Ciudadanos y del PP los que tomen nota de la misma.

La segunda es un intolerable ataque a dos compañeras ministras de cuya labor nos sentimos profundamente orgullosos, como también lo estamos de su trayectoria profesional, reconocida internacionalmente, a su salida del Gobierno.

Podríamos recordar las leyes de matrimonio igualitario, la ley de Igualdad, o la ley Contra la Violencia de Género, las leyes anti tabaco o la de la interrupción voluntaria del embarazo por plazos, o muchas otras contribuciones. Leyes que han supuesto verdaderos cambios estructurales, pues sucesivos gobiernos conservadores no se han atrevido a revertirlas, por el apoyo ciudadano y la mejora del bienestar social e individual de las mismas.

Sr. Aguado, ojalá encuentre hombres y mujeres con esas capacidades. Nosotros sí queremos más "pajines" y más "aídos". Y no queremos más manifestaciones machistas de nuestros representantes institucionales.

Hemos preferido esperar unos días para dar tiempo a una rectificación, una disculpa o una condena. Pero no ha habido tal cosa. Y el tema es mucho más grave que un exabrupto de los que abundan en algunos políticos de la extrema derecha con los que el Sr. Aguado parece mimetizarse. Se trata nada menos que del Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y del cargo institucional con más relevancia nacional que tiene un partido como Ciudadanos, que se define como liberal y reformista.

Por eso esperábamos y esperamos una respuesta, tanto de la presidenta de la Comunidad, como del Presidente de dicho partido, Albert Rivera, que no puede permanecer en silencio ante este ataque personal a dos representantes del Gobierno de España por las que, una vez más, queremos manifestar nuestro apoyo y cariño. El Sr. Rivera no puede permanecer al margen de este lamentable asunto ni un día más.»

Los firmantes del texto son: Miguel Sebastián, Rosa Aguilar, Magdalena Alvarez, Jose Blanco, José Bono, Francisco Caamaño, Mercedes Cabrera, Jesús Caldera, Carmen Calvo, Antonio Camacho, Manuel Chaves, Joan Clos, Beatriz Corredor, Elena Espinosa, Teresa Fernández De la

Vega, Ángel Gabilondo, Cristina Garmendia, Valeriano Gómez, Ángeles González Sinde, Ramón Jauregui, Trinidad Jiménez, Juan Fernando López-Aguilar, Jose Montilla, Miguel Ángel Moratinos, Cristina Narbona, Elena Salgado, Jordi Sevilla, José Enrique Serrano, Pedro Solbes, Maria Antonia Trujillo.