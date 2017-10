PSOE espera que el Gobierno acuerde la intervención de los Mossos y TV3

El PSOE espera que las medidas que apruebe mañana el Consejo de Ministros para aplicar el artículo 155 afecten a los Mossos d'Esquadra y al canal autonómico TV3 y que su aplicación sea "eficaz" y no produzca nuevamente una situación "caótica" como, a su juicio, fue la del 1 de octubre.



Así lo ha señalado en Antena 3 la exministra Carmen Calvo, actual secretaria de Igualdad de los socialistas y experta en Derecho Constitucional, que ha negociado durante "muchas horas" con el Ejecutivo de Rajoy el paquete de medidas que mañana éste remitirá al Senado.



Tras subrayar que espera sobre todo que esas medidas sean "equilibradas, pero eficaces", Calvo ha admitido que "evidentemente podrían afectar" a los Mossos y a TV3, además de a las cuentas de la Generalitat, con el fin de "volver a la legalidad, a la normalidad y la tranquilidad institucional para que los catalanes vuelvan a las urnas".



Para los socialistas, la aplicación práctica del artículo 155 significa "reponer la tranquilidad para ir a unas elecciones" y, según ha explicado Calvo, han empeñado "muchas horas de trabajo y de afinar muchas cuestiones" para conseguir que el Gobierno lo entienda así también.



Por eso, Calvo confía en que el PSOE pueda dar su bendición a todas las medidas que el Gobierno de Rajoy apruebe mañana, sin olvidar que hasta que el pleno del Senado no las apruebe a finales de este mes puede evitarse in extremis su puesta en práctica.



A ese respecto, la dirigente socialista ha recalcado en la Ser que "hasta que se vote en el pleno hay muchas horas, hay muchos días, hay ventanas" para revertir la situación si el president Puigdemont quisiese y que los socialistas no van a "perder ni un minuto de tiempo para intentar" que así sea.