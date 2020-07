Las restricciones encierran ya a 300.000 personas con los contagios en ascenso. 

Los 210.000 habitantes de la comarca leridana del Segrià y los 70.000 de A Mariña, en la costa norte de Lugo, no podrán abandonar sus respectivas zonas a causa del incremento de contagios de COVID-19, cuando se cumplen dos semanas del término del estado de alarma, desactivado el pasado 20 de junio. En ambos focos de contagio, tanto en Cataluña como en Galicia, comenzaron a detectarse positivos el pasado 23 de abril. A los 300.000 habitantes de las dos regiones mencionadas, hay que añadir los de cuatro comarcas aragonesas (La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, y Bajo Aragón-Caspe), que también sufren restricciones desde que tuvieran que volver a la fase 2 de la desescalada.

El número de casos activos de coronavirus en Galicia ha caído hasta los 258 este domingo, que son 21 menos que los registrados el sábado, aunque el área sanitaria de Lugo registra la tendencia inversa y sigue acumulando nuevos casos activos. Este domingo se han computado un total de 117, lo que supone que la cifra ha crecido en 30 personas en 24 horas. De este modo, supera al área sanitaria de Vigo y se sitúa como la zona con más casos de Galicia. Por ello, la Xunta de Galicia ha tomado la decisión de cerrar durante cinco días la comarca de A Mariña (Lugo) debido al brote de COVID-19 registrado en la zona, que acumula 106 positivos (aunque siete personas están curadas, por lo que los casos activos son 99). La medida entra en vigor a las 00,00 horas de este lunes, 6 de julio, y prohibirá entrar y salir del área salvo por causa justificada, reducirá aforos y exigirá el uso de mascarilla en todos los espacios públicos abiertos o cerrados.

Así se lo comunicó este sábado por videoconferencia el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, a los alcaldes de los ayuntamientos afectados, un encuentro tras el que compareció en rueda de prensa. Las medidas, que se publicarán este domingo en el Diario Oficial de Galicia (DOG) estarán vigentes hasta el viernes, dos días antes de las elecciones autonómicas, convocadas para el domingo 12 de julio. Almuiña indicó que la decisión se ha tomado, de acuerdo con los técnicos del Ministerio de Sanidad, tras el incremento de casos de los últimos días, pero los responsables gallegos consideran que no hay una transmisión comunitaria, puesto que los positivos tienen "una relación clara" y están "casi todos" en el mismo ayuntamiento, que es el de Burela. La Xunta ha comunicado que

De los positivos solo cuatro están hospitalizados. Dos de ellos presentan dificultades respiratorias asociadas al coronavirus y otros dos tienen "patologías principales" y, además, han dado positivo. El resto de los afectados tiene síntomas leves. El titular de Sanidade señaló que se trata mayoritariamente de personas jóvenes y la media de edad es de 35 años y la edad más frecuente, de 20. El foco, añadió, "se vincula fundamentalmente al ocio". La Xunta ha comunicado que los positivos no podrán acudir a votar el 12 de julio.

No descartan endurecer el confinamiento en Lleida

En cuanto al cierre perimetral de la comarca de Segrià, la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha admitido este domingo que es posible que deba confinarse en casa a los vecinos del Segrià (Lleida), tras el rebrote por el coronavirus: "No podemos descartar nada". Aun así, ha valorado que "si se hace caso de las medidas" y se interiorizan, no debería hacer falta endurecer el confinamiento, ha indicado en una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press.

Ha subrayado la importancia de evitar aglomeraciones y de no encadenar reuniones con más de diez personas distintas: "No es cuestión de cerrar las actividades económicas, pero si de reducir la actividad social". Sobre el cierre perimetral, ha explicado que le preocupa más lo que pueda pasar dentro del Segrià: "No serviría de nada que marcáramos el perímetro y prohibiéramos ir a comarcas vecinas, pero dejar que dentro se transmitiera el virus".

Colea el brote de Badajoz y 13 focos activos en Andalucía

La dirección general de Salud Pública de la Junta de Extremadura, por su parte, ha comunicado este domingo cuatro nuevos casos confirmados de Covid-19, todos ellos relacionados con el agrupamiento familiar en el Área de Salud de Badajoz. Asimismo, el paciente ingresado en el Área de Salud de Cáceres ha negativizado por lo que actualmente solo hay un paciente ingresado por covid en los hospitales extremeños. Además, se han notificado 100 casos sospechosos y se han descartado otros 104, de tal forma que los pacientes curados en la región se mantienen en 4.329.

Andalucía mantiene activos 13 brotes de COVID-19, siete en fase de control y seis en fase de investigación en las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería, con un total de 238 casos confirmados –tres más que el sábado–, sin ningún brote nuevo en las últimas 72 horas, y ha sumado este domingo 17 positivos por PRC y no ha registrado ninguna muerte, según los datos difundidos este domingo por la Consejería de Salud y Familias. La actualización de datos a las 10,00 horas de este domingo realizada por este departamento mantiene los 13 brotes del jueves, jornada en la sumaron dos nuevos brotes en Granada, en el Distrito Sur y en la capital, con seis y cinco casos confirmados, que se suma a otros cuatro en fase de investigación, con estudio de contactos y realización de pruebas, y siete en fase de control.