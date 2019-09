El equipo económico de Cs, desmontado: Garicano fuera y De Quinto, nuevo 'gurú'

"El jefazo económico de Ciudadanos es ahora Marcos de Quinto". El exvicepresidente de Coca-Cola se ha convertido en el nuevo gurú de Albert Rivera para una de las materias en las que el partido naranja siempre ha puesto especial interés desde que nació, la economía. Él coordina todos los asuntos del ramo, tanto en la Ejecutiva como en el Congreso, con mando en plaza. Se cierra así de forma definitiva la era del bautizado como "clan de Garicano". Ahora, unos están fuera y su líder continúa dentro, pero totalmente apartado.

Desde Ciudadanos afirman que es "una nueva etapa". Los críticos, por su parte, dicen que el partido "ya no es el mismo". Lo cierto es que el grupo de expertos económicos con el que Rivera creció a nivel nacional ya no existe. Garicano sigue en el Comité Ejecutivo, pero ha perdido su cargo de "secretario de Economía y Empleo de Cs". Fuentes internas aseguran que el que fuera cabeza de lista a las Europeas lleva meses sin mantener conversaciones estratégicas con el presidente de la formación. Otros aseguran que la ausencia de comunicación directa ya ha superado el año. Su lugar lo ha ocupado De Quinto, ascendido al Comité Permanente como "Secretario de Talento y Capital Humano".

Garicano ha sido defenestrado de Cs. Apenas pisa Madrid y la interlocución con él desde la dirección es más bien escasa, aseguran las mismas fuentes. La batalla se desató en los últimos meses y terminó por estallar definitivamente cuando el hoy eurodiputado alzó la voz en una Ejecutiva de infarto para abrirse al PSOE de Pedro Sánchez. Después Rivera se blindó y limpió de críticos el máximo órgano de dirección. En ese impás, mientras la cúpula de Cs fijó el 'no es no' a Sánchez llegó el adiós de Toni Roldán. Su puesto en la Secretaría de Programas y Áreas Sectoriales lo ocupa ahora Marina Bravo.

Cuentan en su entorno que Garicano no se ha marchado todavía de Cs porque su residencia habitual está fuera de España y su lugar de trabajo no es el Congreso y la sede central del partido. Si fuera el caso ya habría dimitido, añaden. Estas fuentes aseguran que la intención del líder de la delegación en el Parlamento Europeo es seguir defendiendo las "ideas" que llevaron a Roldán a marcharse. Desde dentro del partido, aunque en clara minoría. Esas "ideas" que también han llevado a Francisco de la Torre a abandonar el proyecto.

El caso del inspector de Hacienda es también reseñable. Ha sido el responsable de Fiscalidad de Cs en los últimos años y la persona sobre la que han pilotado todas las decisiones del partido que han tenido que ver con Presupuestos. También participó en la negociación de las actuales cuentas en vigor. Pero ahora cree que el partido ha dado un giro, tanto en sus planteamientos económicos como políticos, y por eso ha decidido volver a la Inspección. Se espera que abandone su carné de militante de Cs, como ayer hizo Javier Nart.

En este momento en la cúpula de Cs quedan tres economistas. Uno es De Quinto. Otro es Garicano. Entre ambos la relación es nula. Y el tercero es Fernando Giner, el líder en la Comunidad Valenciana que se enfrentó al aparato. Rivera, además, promovió en la última campaña electoral la figura de María Muñoz, diputada por Valencia y especialista en mercados financieros. Se ha incorporado al renovado equipo económico naranja.

Entre ambos equipos, además, la relación también es inexistente. No ha habido siquiera traspaso de poderes. No han compartido información ni líneas estratégicas. Basta un ejemplo que resume el enfrentamiento entre ambas corrientes. En las últimas semanas uno de los integrantes del antiguo equipo de Garicano sufrió un problema familiar. Pues bien, no recibió la llamada de ninguno de sus sucesores en Cs. Muy pocos de la cúpula descolgaron el teléfono para interesarse por su situación.

Reparto inédito de las comisiones en el Congreso

En las Comisiones de ámbito económico del Congreso, los huecos que dejan Roldán y De la Torre han sido suplidos por otras figuras que se han estrenado en la cámara. De Quinto es portavoz de Industria, junto a María del Carmen Martínez, y de Economía y Empresa, junto a Soraya Mayo. En Hacienda ha sido ubicada María Muñoz. Y en Presupuestos, Vicente Ten, que también es economista. En Trabajo figuran Sergio del Campo y Mayo.

Hace 4 años convencí a @toniroldanm para que se enrolara en esta aventura. Nadie ha trabajado más, nadie ha sido más leal al proyecto, nadie ha hecho más por conseguir políticas reformistas y regeneradoras para España. Gracias por todo, Toni. Seguiré luchando por esas ideas — Luis Garicano (@lugaricano) June 24, 2019

Ayer, con motivo de la renuncia de Francisco de la Torre a su escaño en el Congreso, quedó evidenciada la sintonía que existe entre el "clan de Garicano". El eurodiputado le envió este mensaje: "Muchísimas gracias por tu enorme trabajo, Paco. Con Toni Roldán has sido uno de los pilares de nuestro equipo en desde el verano de 2015, negociando Presupuestos, revisando todas las propuestas económicas, liderando las propuestas presupuestarias. Te deseo lo mejor". Roldán dijo: "El Congreso pierde a un fantástico economista, a uno de los mejores fiscalistas de España, a un extraordinario diputado y a un honesto e incansable servidor público. Ha sido un lujo aprender y compartir estos años contigo, querido Paco". Unos comentarios que contrastan con la indiferencia de los nuevos gestores económicos de Cs.