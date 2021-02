Sánchez aconseja a Podemos "bajar los decibelios" para resolver sus diferencias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aconsejado a Unidas Podemos "bajar los decibelios" a la hora de afrontar las diferencias que mantienen ambos socios de coalición y ha animado a demostrar que el diálogo es la forma de fortalecer el Ejecutivo. Así lo ha indicado durante su intervención en el Pleno del Congreso para informar de la situación del coronavirus para aludir, en su turno de réplica, al portavoz de la formación morada, quien previamente había apremiado a Sánchez a debatir sobre las discrepancias en el seno del Ejecutivo para adoptar medidas valientes que den cumplimiento al programa pactado en la coalición, según declaraciones recogidas en Europa Press.

Al respecto, Sánchez ha reivindicado que su "obligación" y "responsabilidad" en momentos de "gran turbación", es trabajar por la unidad de España, y también de las "fuerzas progresistas". No obstante, ha enfatizado que "a todos" les gustaría "hacer más cosas y más rápido" pero que se debe combinar esa "exigencia" legítima con el realismo. Por tanto y ante un nuevo ciclo que no arroja elecciones en los próximos dos años, ha llamado a trabajar con "algo más de sosiego".

Precisamente en las últimas fechas han transcendido diferencias entre los socios, a raíz sobre todo de la Ley de Vivienda (por la regulación de los alquileres) y la Ley Trans, al entender los morados que el PSOE se ha alejado del programa de gobierno. Por otro lado, Pedro Sánchez, también ha admitido este miércoles en el Congreso que el Ejecutivo que comparten el PSOE y Unidas Podemos tiene "mucho que aprender", pero se ha mostrado "satisfecho" con la evolución y desarrollo de los trabajos que viene realizando en este primer año de vida.

"La experiencia es la madre de la ciencia y éste es el primer Gobierno de coalición en democracia. Hay mucho que aprender", ha manifestado Sánchez en el Pleno de control, insistiendo en que le gustaría, no obstante, que "bajaran un poco" los decibelios en el seno del Ejecutivo. De esta forma ha respondido al portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, quien minutos antes había mostrado su malestar por que el Gobierno discrepe "en público", y no en privado, sobre la agenda política, lo que, a su juicio, no ayuda a quienes, como su partido, pretenden contribuir a la estabilidad del país.

"Nos espanta la política declarativa", advierte el PNV

"Nos espanta la política declarativa", ha advertido Esteban, quien ha cuestionado la unilateralidad del Gobierno de coalición en las decisiones, el retraso en los cumplimientos políticos y que realmente en España exista una democracia plena. De ser así, ha apostillado, no cabría una ley "franquista" como la de Secretos Oficiales.

En su réplica, el presidente ha asumido que este Gobierno, el primero de la democracia que comparten dos fuerzas distintas, tiene "mucho que aprender" pero ha mostrado su satisfacción con los trabajos que lleva adelante desde hace un año, en el que se ha sometido "a una prueba inédita en 100 años", como ha sido la gestión de la pandemia del coronavirus.

Ahora bien, como ya hiciera horas antes, Sánchez no ha ocultado que le gustaría que los decibelios "bajaran un poco" dentro del Consejo de Ministros. "Pero mi deber es garantizar la estabilidad política e institucional, y a ello me voy a dedicar, así como a preservar la unidad de acción de las fuerzas progresistas", ha asegurado. Y es que si algo necesita España es "una agenda progresista", ha continuado el jefe del Ejecutivo, que no ha desaprovechado la ocasión para volver a apelar "a la unidad, a la generosidad y a la humanidad" que reclaman los ciudadanos a los políticos para hacer frente al "último trance" de la crisis sanitaria para encauzar la recuperación económica.