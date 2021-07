Sánchez asume que la recuperación aún no es real y promete modernizar el país

Pedro Sánchez es consciente de que la recuperación aún no es una realidad y que aún es necesario "remar todos juntos" para "no dejar a nadie atrás". Es una de las conclusiones que ha dejado el presidente del Gobierno en su balance de curso político, donde ha prometido que esa recuperación llegará en un futuro y donde también se ha comprometido con dejar un país mejor, más moderno y "más fuerte". "La salida es hacia delante", ha afirmado, repitiendo varias veces la palabra "avanzar". Avanzar en mayor igualdad y cohesión social, territorial e igualdad de género.

Sánchez ha prometido también avanzar en agenda verde y ha reiterado su compromiso con la neutralidad climática en 2050. "No ha habido un Gobierno más comprometido con el medio ambiente que el actual", ha presumido. También ha citado los avances en digitalización y en medidas sociales como el Ingreso Mínimo, la dependencia, el sistema de salud, la Ley de Vivienda, la de Educación o una inminente norma de Formación Profesional. El presidente ha confirmado que el próximo martes se ampliará el escudo social. "Nuestro objetivo es que nadie se quede atrás", ha insistido.

Sánchez también ha destacado las buenas perspectivas económicas, que tendrán que confirmarse, y ha recordado que los fondos europeos son la mayor oportunidad en décadas para modernizar el país. De los compromisos asociados al Plan de Recuperación ya se han cumplido, según el Gobierno, un 16% de los mismos.

El presidente del Gobierno ha afirmado que la pandemia no ha terminado, dando a entender que la recuperación aún no está cercana. Y ha reclamado la "unidad" de las fuerzas políticas para "avanzar", en referencia al PP, de quien ha asegurado que si apuestan por la confrontación no van a encontrar al Ejecutivo. Sánchez ha vuelto a pedir a Casado levanta el "bloqueo" para renovar el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

Sánchez ha destacado en su balance de curso político los once acuerdos en el diálogo social que se han alcanzado a lo largo de esta legislatura. Se ha referido a los ERTE, a los ICO o a los fondos vinculados a la dependencia, entre ellos. Ha agradecido a los agentes sociales "de corazón su compromiso con España".

El informe 'Cumpliendo', de carácter semestral, ha sido validado por doce expertos y concluye que de los 1.463 compromisos adquiridos al inicio de legislatura, incluyendo los añadidos como consecuencia del Plan de Recuperación, se ha cumplido un 32,8% de ellos. Para finales de diciembre de 2021 está previsto haber cumplido un 38,2% de los mismos.