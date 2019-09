Sánchez responde a Rivera que no dudará en otro 155 y que quiere bajar impuestos

Pedro Sánchez ya ha respondido a Albert Rivera. Lo ha hecho, también, vía carta. El líder del PSOE replica a su homólogo de Ciudadanos que las tres condiciones que le puso para abstenerse en una investidura ya se dan: respeto a la ley en Cataluña, un Gobierno que respeta la Constitución en Navarra y una apuesta decidida por bajar impuestos a las clases medias. Esta es la comunicación que han mantenido las dos personas clave en un momento decisivo y en un día en el que el Rey debería proponer, o no, un candidato a la investidura.

En su misiva, Sánchez remarca la apuesta de su partido por la defensa de la Constitución y por el ordenamiento jurídico en Navarra. "Tengo la seguridad, señor Rivera, de que si su voluntad es defender la Constitución, no encontrará aliado mejor dispuesto que el PSOE", le señala el presidente del Gobierno en funciones horas antes de que ambos acudan a Zarzuela.

En relación a las tres propuestas planteadas por Cs para una abstención 'in extremis' Sánchez deja por escrito que su partido ya cumple con las mismas y que, por tanto, no hay motivos para mantener el bloqueo a su persona. La carta supone un intento del PSOE de cerrar cualquier vía alternativa a una "abstención técnica" por parte de los naranjas. Los socialistas llevan varias horas pidiendo el sí de Unidas Podemos y esa abstención de Cs.

Mira también Iglesias solo apoyará a Sánchez si acepta la coalición y si hay acuerdo PSOE-Cs

En relación a Navarra, Sánchez responde a Rivera que la comunidad "ya tiene un Gobierno liderado por el PSOE "plenamente comprometido con la defensa de la Constitución y del régimen foral". "Y del que no forma parte Bildu", añade el socialista. "No existe pacto alguno con el mencionado partido, como lo demuestra el hecho de que el PSOE facilitó como abstención el desplazamiento de la capital navarra, Pamplona, de un ejecutivo presidido por Bildu y en favor de una coalición en la que estaba integrado Cs", continúa.

Sobre Cataluña, Sánchez afirma que su apuesta por "el diálogo dentro de la legalidad" ha provocado "un significativo retroceso del apoyo al independentismo que hace abrigar esperanzas de que acabe por restablecerse el clima de convivencia en Cataluña en el marco de la Constitución y las leyes".

El líder del PSOE añade que si "se produjera por parte de las fuerzas independentistas una nueva vulneración de los preceptos constitucionales o un atentado grave al interés general de España, puede tener la seguridad de que un Gobierno socialista no vacilaría en hacer uso de sus competencias para garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial del país y la convivencia". Esto es, un nuevo artículo 155, como el que -según recuerda Sánchez- ya apoyaron los socialistas mientras gobernaba el PP.

🗣️ @Adrilastra: A estas horas Unidas Podemos parece ser que van a anunciar su abstención. Ciudadanos y PP su voto en contra.



Ciudadanos han estado cinco meses desaparecidos y necesitaban ponerse el foco encima. pic.twitter.com/qdNmshO9YX — PSOE Congreso (@gpscongreso) September 17, 2019

Sobre un supuesto indulto a los líderes del procés Sánchez asegura que "estamos obligados a respetar el principio de independencia judicial y a no interferir en los procedimientos en curso con pronunciamientos que anticipen en un sentido o en otro sus decisiones o sentencias".

Y, por último, sobre la política impositiva el líder del PSOE afirma que su propósito es "distribuir con la mayor justifica la carga fiscal" de "trabajadores, clases medias y autónomos". Añade el socialista que quiere "luchar contra la desigualdad social" y cumplir con la estabilidad presupuestaria pactada con la UE.

En un último párrafo, Sánchez demanda a Rivera que "no debería existir problema para que contribuyeran con su abstención, y desde la oposición, al desbloqueo político, tal y como textualmente expresa su carta". Lea a continuación la misiva completa:

La respuesta de Cs

La respuesta de Cs a Sánchez ha llegado en forma de comunicado en el que el partido confirma que va a votar "no" al líder del PSOE si no hay cambio de postura por parte de los socialistas, y siempre que el Rey proponga finalmente un candidato a la investidura.

El partido naranja explica que "Rivera le exige [a Sánchez] que, si quiere acabar con esta situación de bloqueo, recapacite y rectifique, vire hacia el constitucionalismo y esté a la altura de los españoles. En caso de que no rectifique y no se comprometa con esta solución de Estado, el voto de Ciudadanos seguirá siendo no a su investidura".

Acabo de hablar con Pedro Sánchez. Su respuesta a la solución de Estado que estamos ofreciendo desde la oposición niega la realidad y es una tomadura de pelo a los españoles. Le pido que rectifique, vuelva al constitucionalismo y permita el desbloqueo de España. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 17, 2019

La formación califica la carta que les ha enviado Sánchez de "tomadura de pelo a todos los españoles" y añade que "es mentira que el PSOE esté cumpliendo con las tres condiciones planteadas y además rechaza una reunión con la oposición para abordar esa solución de Estado. Los españoles saben cuál es la realidad".

Respecto a Navarra Cs afirma que "gobierna el PSN en coalición con los nacionalistas de Geroa Bai y el apoyo de Bildu". "Exigimos a Sánchez que rompa ese pacto y acepte una mesa de negociación de Navarra Suma con el PSN para formar un gobierno constitucionalista en la comunidad", continúan.

En relación a Cataluña, Cs asegura que "los políticos separatistas están redoblando su desafío, con Torra llamando a 'atacar al Estado' y a la “desobediencia” en caso de que el Tribunal Supremo condene a los golpistas. Destacados dirigentes del PSOE han defendido que se les indulte si finalmente son condenados. Exigimos a Sánchez que se comprometa por escrito a que no los indultará (cosa que no ha hecho hasta ahora) y que forme una mesa con Ciudadanos y el PP para abordar la planificación de la aplicación del artículo 155 en Cataluña".

Y en relación a los impuestos Cs afirma que "el programa económico de Sánchez recoge una subida del gasto de 30.000 millones de euros y subidas de impuestos a las familias y a los autónomos que supondrían un obús contra el bolsillo de millones de españoles y para la economía de la nación en un momento crítico. Exigimos que renuncie a dichas subidas de impuestos y del gasto

En resumen -concluye Cs-, "la respuesta de Pedro Sánchez no está a la altura de un candidato a la presidencia del Gobierno de España. Es una colección de mentiras. Los españoles saben qué es lo que está haciendo el PSOE en Navarra, qué es lo que está haciendo PSOE en Cataluña y cuál es el programa económico de Sánchez"