Sánchez gira y sugiere que el Gobierno indultará a los líderes presos del procés

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que la decisión de si concede los indultos a los presos independentistas la tomará guiándose en los valores "constitucionales de la concordia, el diálogo, y por la superación de la crisis que desgarró la sociedad catalana", y no por "venganza" ni "revancha", y ha pedido "mirar al futuro". Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras el Consejo Europeo -y que recoge Europa Press- tras señalar que en todo caso todavía hay que esperar a que el Tribunal Supremo emita su informe preceptivo, y a que el Ministerio de Justicia construya después los once expedientes de los condenados por el procés.

"Lo más importante para mí es que pese a que hay partidos, personas que defienden otras tesis, creo que en los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha ni la venganza, y sí la concordia, el entendimiento, el diálogo, el respeto a las leyes, la Constitución y la legalidad, donde siempre se ha movido el Gobierno de España".

Mesa de diálogo con Aragonès

Por otra parte, Sánchez ha asegurado hoy que recibirá al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en el Palacio de La Moncloa por respeto y cortesía institucional y después se pondrá en marcha la mesa de diálogo con Cataluña. El jefe del Ejecutivo ha dejado claro que recibirá a Aragonés en Moncloa como lo hace con todos los presidentes autonómicos, "por que son las buenas formas institucionales".

"Cuando un parlamento autonómico nombra un presidente, el presidente del Gobierno lo recibe en el Palacio de la Moncloa", ha recordado y ha señalado que lo ha hecho igualmente con Íñigo Urkullu cuando fue nombrado por el Parlamento vasco y con Núñez Feijóo después de ser reelegido. Si bien, sobre este último ha precisado que lo recibió más tarde debido a la pandemia y las restricciones de movilidad. Y también lo hará, según ha avanzado, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando sea reelegida por la Asamblea de Madrid.

"Evidentemente, al señor Aragonés, como presidente de la Generalitat, que felicité en público y en privado, le recibiré en el Palacio de la Moncloa como corresponde", ha remachado al tiempo que ha pedido no especular con que si va a haber una reunión antes o después. Al hilo de esto, ha argumentado: "La reunión es de obligado cumplimiento y de respeto institucional que nos debemos entre los distintos presidentes y presidentas y Gobiernos y parlamentos autonómicos. En fin, cortesía institucional".

Mesa de diálogo

Y en cuanto a la Mesa de Diálogo con Cataluña, ha recordado que la última reunión se produjo hace 15 meses y que no ha habido más debido a la pandemia y por la "inestabilidad política e institucional a lo largo de demasiados meses que se materializó el 14 de febrero y la Constitución de un Gobierno antes del 26 de mayo, la elección en este caso del presidente de Cataluña". Pero una vez que ya se ha constituido un Gobierno en Cataluña, ha precisado después de celebrar la reunión entre ambos presidentes, Aragonés y él, "lógicamente pondremos en marcha la mesa de diálogo".

"Tenemos una mesa de diálogo, tenemos la obligación de propiciar el reencuentro entre catalanes y también entre catalanes y el resto de compatriotas por tanto vamos propiciar cuando sea posible, celebrar esa mesa de diálogo", ha recalcado. En opinión de Sánchez, un "acierto" de la pasada Legislatura en Cataluña fue tener una mesa de diálogo en el Parlamento catalán entre los distintos partidos políticos. En este sentido, ha argumentado que "al igual que se tiene que producir un diálogo entre ambos gobiernos, el de Cataluña y el de España, también tiene que producirse un diálogo entre las fuerzas políticas catalanas".

"Tenemos una mesa de diálogo, tenemos la obligación de propiciar el reencuentro entre catalanes"

De hecho, ha recordado que hay otras muchas personas en Cataluña que no piensan ni comparten el proyecto independentista y por tanto, considera que todos aquellos que abogan y demandan diálogo, "también lo tienen que practicar en sus propias sedes, en sus propios parlamentos con los que no piensan ni comparten su hoja de ruta independentista".

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recalcado este martes que el Ejecutivo decidirá sobre los indultos a los condenados por el procés cuando tenga sobre la mesa los informes del Supremo y de la Fiscalía y ha garantizado que siempre hará "lo mejor para el interés de España". "El Gobierno siempre va a velar por el interés general", ha manifestado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por si están dispuestos a asumir el coste político que puede suponer indultar a los condenados.

La portavoz ha asegurado que el Ejecutivo actuará con "transparencia", argumentando su decisión y "en aplicación estricta de la legalidad vigente" y ha desvinculado esta cuestión de la recuperación de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña. Poco más tarde, en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que, cuando se tome una decisión, él explicará por qué se han concedido o denegado, total o parcialmente, cada uno de los indultos.

Para el PP no hace falta esperar a los indultos a unos "golpistas" que abusaron de su posición

"Este Gobierno da la cara, pero después de cumplir los procedimientos", ha manifestado tras instar al PP a respetar la ley y esperar a que el Supremo se pronuncie. Para la senadora del PP Cristina Ayala, no hace falta esperar para decir no a los indultos a unos "golpistas" que abusaron de su posición de poder para "pisotear" la democracia malversando fondos públicos. Ayala, que ha recordado al Gobierno la falta de arrepentimiento de los condenados y que el presidente catalán, Pere Aragonès, ha prometido "culminar la independencia", ha mostrado varios carteles en el hemiciclo de la Cámara Alta en los que se podía leer "por la democracia", "por los catalanes que cumplen la ley", "por el Estado de derecho", "no a los indultos".

"Si no fuera un tema tan serio, le diría que le pongo un seis y medio en pretecnología", le ha respondido Campo. Este enfrentamiento puede tener nuevas derivadas y la portavoz del Gobierno ha sido preguntada por la posibilidad de que los indultos bloqueen de nuevo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero Montero ha restado credibilidad a las "excusas" de los populares y los ha acusado de "chantajear" en la negociación "dependiendo del día y en función de cuál sea la actualidad política".

"La realidad es que no llegan a un acuerdo porque no quieren", "consideran que la no renovación es la mejor de sus opciones posibles", ha resumido Montero ante un CGPJ que lleva ya cerca de dos años y medio en funciones y que fue elegido por un Congreso en el que el PP tenía mayoría absoluta. Ha recordado que el líder de los populares, Pablo Casado, ha dicho que no renovarán si no se cambia el sistema de elección de los vocales, un sistema vigente "desde el principio de la democracia" (fue fijado en 1985) y que el PP siempre ha respetado y aplicado. "Lo que antes le parecía bien y nunca cuestionó le sirve de excusa", ha insistido la portavoz, quien ha instado al principal partido de la oposición a cumplir la ley y la Constitución sin "chantajes".