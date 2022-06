Otro día de caos: Interior niega retrasos en Barajas pese a las críticas de Iberia

La estampa de las largas colas en los aeropuertos españoles vuelve a repetirse por segundo día consecutivo. Pese a que la mañana comenzaba tranquila, el avance del día ha generado nuevas colas para poder pasar el control policial de pasaportes a turistas internacionales tanto en Madrid como en Barcelona, según han señalado fuentes de Iberia a Europa Press. Estas esperas, que se vienen produciendo desde hace meses y que se repiten casi todos los años, han provocado que desde marzo unos 15.000 pasajeros hayan perdido sus vuelos de conexión en Barajas.

La falta de efectivos para el control de pasaportes ha sido criticada por diferentes agentes del sector turístico, sin embargo, con la llegada del verano y la creciente recuperación del turismo internacional el problema parece estar aumentando. De hecho, estas largas esperas para turistas internacionales no solo se producen en el aeropuerto madrileño, sino que se extienden a otros grandes aeropuertos del país, como Barcelona, Alicante, Palma o Málaga.

Este mismo martes, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha exigido al Ministerio del Interior que complete todas las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil y una "pronta solución" al problema de los fuertes retrasos en el control de pasaportes en el aeropuerto de Barajas, que atribuye a una falta de efectivos policiales.

"Esto se ha visto agravado como consecuencia de que los británicos tienen que mostrar su pasaporte. Desde el Ministerio del Interior y el Gobierno de España no se ha hecho absolutamente nada. Es urgente y necesario que este problema se resuelva de manera inmediata", ha criticado. El consejero también les ha reprochado que no hayan atendido a su ofrecimiento de dar viviendas a policías nacionales y guardias civiles para que se queden en la Comunidad de Madrid y no se vayan a otros destinos por la carestía de la vida.

Interior niega retrasos

El Ministerio del Interior, por su parte, ha negado "categóricamente" este lunes que se estén produciendo colas o retrasos significativos en los controles de pasaporte de los aeropuertos españoles y ha recordado el refuerzo en más de 200 efectivos policiales adicionales en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para este próximo verano, han informado fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

De esta manera, Interior responde a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, que han reclamado al Ejecutivo que resuelva "de una vez el colapso detectado" en el control de seguridad y pasaportes del aeropuerto madrileño. En este contexto, las mismas fuentes también han señalado que este tipo de noticias son "cíclicas" y alimentadas "de forma interesada con cifras que el emisor no demuestra ni contrasta".

El departamento de Grande-Marlaska ha explicado que estos filtros policiales en los aeropuertos "son dimensionados con respecto al flujo de pasajeros y que son reforzados siempre que es necesario" algo que ya ocurrió, según ha rememorado, en las vacaciones de Semana Santa, donde se apoyó con refuerzos de personal específico de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, especialmente en las plantillas en El Prat o en Barajas.