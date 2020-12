Trabajo aborda con la patronal y los sindicatos el salario mínimo para 2021.

El Ministerio de Trabajo se reúne este martes a las 12:00 con patronal y sindicatos para abordar la evolución para 2021 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente en 950 euros brutos en 14 mensualidades. La reunión de la mesa, de carácter técnico, servirá para conocer de primera mano los planteamientos de los agentes sociales, señalaron a Efe fuentes de Trabajo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha apuntado en los últimas días su rechazo a una congelación del SMI que "no se entendería" en un contexto de subidas de las pensiones o los salarios de los funcionarios. "No voy a dar la cantidad porque me debo a la mesa de diálogo social; como todo, lo discutiremos, y ojalá tengamos un acuerdo en esa mesa", apuntaba Díaz la semana pasada.

La ministra portavoz del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, dijo anoche que una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe ir acompasada a la situación económica y recordó que el país está "en mitad de una pandemia sanitaria".

Desde CCOO han avanzado que no aceptarán la congelación del SMI y han recordado el compromiso del Gobierno de elevarlo a la largo de la legislatura hasta el 60% del salario medio, unos 1.100 euros. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado por subir el SMI "alrededor de los 1.000 euros" en 2021, lo que supondría un incremento en torno al 5%.

Por el contrario, la CEOE ha señalado que el momento actual no es "el más idóneo" para un nuevo incremento del SMI, después de que en 2019 se acometiera la mayor subida desde 1980 -un 22,3% que lo elevó a 900 euros- y en 2020 se volviera a aumentar un 5,5%.

Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 se estableció su revisión anual, previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales más representativas. Desde 1982 el Consejo de Ministros suele fijar el SMI para el ejercicio siguiente en su última reunión del año.