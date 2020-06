La Xunta propone fondos europeos y un préstamo participativo para Alcoa

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este martes poder destinar una parte de los fondos europeos para los planes de industrialización de empresas que presten "servicios esenciales", como la planta de aluminio de Alcoa en San Ciprián (Lugo). Núñez Feijóo ha anunciado también la disposición de su Gobierno para suscribir "un préstamo participativo y completar la inversión y la modernización necesaria para que Alcoa siga produciendo aluminio en las próximas décadas".

Tras reunirse durante tres horas con representantes del comité de empresa de la planta lucense de aluminio primario, ha señalado que estas medidas se pondrían en marcha una vez que haya una tarifa estable de la electricidad y se sepa que la planta seguirá produciendo aluminio y es viable. Para ello ha demandado la publicación en el BOE cuanto antes de la subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre del año, con bloques de 90 megavatios y por un importe de al menos 275 millones de euros, una partida que el Gobierno podría poner a disposición por las emisiones de CO2, ha dicho.

"Si no hay esa subasta y por ese precio, Alcoa no va a poder producir aluminio primario en el próximo semestre, el ERE seguirá adelante", ha asegurado Núñez Feijóó, que ha incidido en que "ya no es un riesgo", sino un hecho muy real, que más de mil puestos de trabajo entre directos e indirectos están en cuestión en las próximas semanas. Otra de las medidas precisas para garantizar la viabilidad de la fábrica de aluminio es conocer el estatuto del consumidor electrointensivo del que habla del Gobierno pero que es "anónimo, desconocido".

En opinión de Núñez Feijóo, ese estatuto debería incluir las alegaciones hechas por los gobiernos de Galicia, Asturias y Cantabria, además de las organizaciones sindicales, para garantizar un precio competitivo de la energía para los próximos años para las empresas "hiperelectrointensivas", entre ellas, Alcoa. A partir de ahí, ha continuado, se podrían usar los fondos europeos y los préstamos participativos para garantizar las inversiones precisas para la modernización de la fábrica.

En cualquier caso, el Gobierno debe decidir si quiere que esta empresa siga produciendo aluminio primario en España, una materia en la que el país es deficitario y que el cierre de la planta de Lugo haría más evidente. "No hay otra alternativa, es la hora de la vedad, hay que saber si el Gobierno quiere cerrar Alcoa o darle oportunidades", ha insistido el presidente gallego, para quien "no existe ninguna justificación ni razón industrial, económica ni política para que España cierre la única industria de aluminio primario, del que ya es deficitaria".

Núñez Feijóo ha avanzado que esta tarde la Xunta solicitará formalmente la convocatoria de una reunión multilateral en la que participen la vicepresidenta cuarta y responsable de Energía, Teresa Ribera; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la propia Xunta y representantes de Alcoa y del comité de empresa. El objetivo de la reunión sería cerrar la subasta de interrumpibilidad en los próximos días, concretar las alegaciones hechas por los gobiernos autonómicos y sindicatos a la tarifa eléctrica y ver qué parte de fondos europeos y préstamos participativos pueden poner la Xunta y el Gobierno central sobre la mesa para garantizar la viabilidad y el futuro de Alcoa.