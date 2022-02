Antiokupas y antirrobos: las alarmas que puedes instalar tú mismo desde 30€

A diario las casas se quedan vacías durante las horas en las que vamos a trabajar o a realizar las actividades cotidianas, pero el mayor riesgo de que un okupa o intruso entre en casa se da durante las vacaciones. Según el Ministerio del Interior, cada año se producen más de 100.000 robos en domicilios y unas 15.000 ocupaciones, en este caso hasta 2019, ya que la cifra redujo en 2020 con el confinamiento y de 2021 aun no hay datos. Para evitar ambas situaciones es importante tomar medidas de seguridad preventivas que hacen de barrera disuasoria.

Lo básico es no dejar a la vista objetos de valor, que algún vecino entre a casa a bajar y subir las persianas de vez en cuando, dejar algo de ropa atendida o instalar un temporizador de luz para que se encienda por la noche y aparentar que hay alguien en casa. Después podemos optar por cerraduras blindadas y rejas en las ventanas para poner en dificultades a los ladrones. Y algo que cada vez es más habitual son los sistemas de seguridad que podemos instalar nosotros mismos, que son más económicos que contratar una alarma.

La principal diferencia es que nos envían una alerta al móvil en vez de avisar a la Policía. Es por esto que se conocen como kits de seguridad o 'alarmas caseras'. Algunas de las más interesantes son estas:

Leroy Merlín Kit de alarma KSIX SMART HOME

Este sistema que encontramos rebajado en la web de Leroy Merlín está formado por un centro de control, un sensor de puerta y ventana, un sensor de temperatura y humedad, un sensor de movimiento y una cámara con detector de movimiento. En todo momento podemos ver en directo lo que está sucediendo a través del móvil. Además, las imágenes se quedan guardadas en una tarjeta SD. Así, se puede utilizar para vigilar a mascotas, niños pequeños o personas mayores, pero también para temas de seguridad.

Porque tiene la posibilidad de configurar hasta cinco zonas de protección. También permite crear escenas inteligentes para determinar el funcionamiento automático de los sensores y dispositivos conectados, dadas unas ciertas condiciones. Funciona a través de Alexa y Google Home.

Mi Smart Home Sensor Set

La alarma de Xiaomi no tiene suscripción ni gastos una vez la hayamos comprado. Se trata de un sistema de sensores que se instalan en casa y detectan con gran precisión movimientos en puertas y ventanas. El pack inicial incluye un interruptor (Mi Wireless Switch), dos sensores de movimiento (Motion Sensor) y dos sensores de ventana y puerta (Window and Door Sensor). Se pegan a los marcos con un adhesivo y funcionan con pilas. Es un sistema modular, por lo que se pueden comprar tantos necesitemos para conectar al 'hub', elemento de control que debe quedar enchufado a la corriente y a la red WiFi.

Este sistema se conecta a la app Xiaomi Mi Home, que debemos instalar en el teléfono móvil, y manda una alerta al instante en caso de notar alguna anormalidad. Se pueden configurar las luces y los sonidos de alarma que suenan en casa, que se emiten a través del altavoz del 'hub' principal. Además, detecta las mascotas, por lo que no hacen sonar la alarma. Mi Smart Home Sensor Set es compatible con cámaras de videovigilancia así como con Smart Home de Xiaomi para dispositivos inteligentes y domótica.

Ring Alarm de Amazon (2.ª generación)

5 piezas por 189 euros en oferta



Este sistema de Alarma es de Amazon también es gratuito, pero se puede incluir un servicio de vigilancia asistida y datos móviles de reserva 4G or si pierdes la conexión a Internet con el plan opcional Ring Protect Plus por 10 euros al mes, que llamará automáticamente a 3 contactos de emergencia si se produce un evento de alarma y no tienes cobertura. También es bastante sencillo de instalar e igualmente envía notificaciones al teléfono móvil con el que esté conectado a través de la aplicación. Los sensores son aptos para mascotas y no envían notificaciones cuando que pesen menos de 22 kg aproximadamente y estén instalados a 2,1 metros sobre el suelo y configurados en la menor sensibilidad.

El kit incluye una estación base, un teclado para conectar y desconectar el sistema, un sensor de contacto que avisa cuando se abre una puerta o ventana, un sensor de movimiento y un extensor de alcance para conectar todos los dispositivos. Si compramos el kit de 7 piezas (219 euros) también incluye 2 sensores de movimiento y dos sensores de contacto. El kit de 10 piezas (269 euros) incluye 3 sensores de movimiento y cuatro sensores de contacto. Es un sistema modular, por lo que se pueden instalar tantos queramos. El pack de 13 piezas cuesta 389 euros.

