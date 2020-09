Mercadona, Lidl, Carrefour... las leches de almendra más saludables desde 1,39€

El consumo de las bebidas vegetales crece en España al mismo ritmo que decae el de la leche de vaca, de la que hemos dejado de consumir 27 litros de media por personas en lo que va de siglo. No sólo es una cuestión de sabor sino que en muchas ocasiones se debe a la intolerancia a la lactosa o al gluten que sufren muchas personas. Las bebidas vegetales, al igual que la leche tradicional, aportan múltiples beneficios para la salud, y vamos a comparar las mejores leches de almendra del supermercado, que son aptas para vegetarianos y veganos.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que según la normativa, las bebidas vegetales no se pueden considerar leche, porque en 2017 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictaminó que sólo pueden etiquetarse como leche, queso o nata, aquellos productos lácteos de origen animal y no los sucedáneos vegetales.

Propiedades y beneficios de la leche de almendras

Esta bebida está compuesta en su mayoría por agua y una pequeño porcentaje de almendras (entre el 2 y el 4%, habitualmente) uno de los frutos secos con más beneficios para nuestra salud. Hay que destacar que está indicada para las personas que sufren anemia, sienten debilidad, osteoporosis o problemas hepáticos.. Tiene poca grasa, pero es muy rica en energía, proteínas, lípidos y fibras. La almendra contiene calcio, pero en una cantidad menor que la leche de vaca.

Esta bebida contiene un alto contenido en magnesio, hierro y vitaminas, vitaminas como la C, B6 o E. Debido al potasio, es beneficiosa para el cerebro y los músculos. Además, las almendras ayudan a reducir el colesterol y facilitan el tránsito, gracias a la fibra. En el siguiente listado vemos las bebidas vegetales de almendra más recomendadas según la OCU.

Almendrola

​1,80 €/L

Almendrola, leche de almendras Almendrola

Según el último informe de la OCU, esta es la mejor bebida vegetal de almendras con 68 puntos sobre 100, creada con "agua, azúcar, almendras (4%), emulgente: lecitina de girasol y sal marina". Está elaborada por Liquats vegetals, en Girona, una compañía que asegura mantener "la receta de hace más de 50 años" y utilizar el agua del parque natural del Montseny. Destacan que "las bebidas Almendrola se elaboran a partir de la propia almendra tostada entera y pelada". Solo contiene 53 kcal cada 100ml y un bajo contenido en grasas. Cuesta en torno a 1,80 euros el litro.

Milbona de Lidl

​1,39 €/L

Leche de almendras Milbona Lidl

En Lidl encontramos la segunda mejor bebida de almendras, según la OCU. Una bebida también 100% vegetal y que está enriquecida con Vitaminas A, D y B12 y calcio. Además, solo contiene 29 kcal cada 100ml. Está compuesta por "agua, azúcar, 2% almendras, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, emulgente: ésteres cítricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos; estabilizante: goma gellan; sal, aroma y vitaminas A, D y B12". Es de la marca Milbona, la marca blanca de productos lácteos de Lidl, y es una de las más económicas del mercado. La elabora el Grupo Frías, en Burgos.

Carrefour BIO

2,05 €/L

Carrefour BIO, bebida de almendras Carrefour

Carrefour ha adaptado la receta para su leche de almendras BIO, compuesta por "agua, azúcar de caña, almendras 2%, estabilizante: goma guar, sal y aroma". Todos ellos son ingredientes procedentes de la agricultura ecológica y el producto está valorado con la letra B en el sistema Nutriscore. Contiene 30 kcal cada 100ml y apenas tiene grasas. Está elaborada en Madrid y se puede comprar en su tienda online.

Hacendado, Mercadona

​​1,40 €/L

Leche de almendras sin azúcar Hacendado

Entre los cientos de productos de la marca Hacendado, no pueden faltas las bebidas vegetales. En el caso de la leche de almendras Zero, que no tiene azúcares añadidos. Una versión mejorada de su leche de almendras, que contiene 7g de azúcar cada 100ml, una cantidad demasiado elevada. Esta bebida Zero está elaborada con "agua, almendras (3%), emulgentte, estabilizantes, sal, aroma y edulcorantes". Solo contiene 17 kcal cada 100ml.

Alpro, Central Lechera Asturiana

​​​1,79 €/L

Alpro Central Lechera Asturiana Carrefour

En todos los supermercados encontramos este producto de la marca Alpro, que es especialmente recomendable porque no contiene azúcar ni edulcorantes. Está elaborada con "agua, almendra (2,3%), fosfato tricalcico, sal marina, estabilizantes, emulgente, vitaminas (b2, b12, e, d). Solo contiene 12 kcal cada 10ml. Es bajo en grasas y es fuente de fibra, calcio y vitamina B12, que contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga. Está valorado con la letra A en el sistema Nutriscore.