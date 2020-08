De Lidl a Mercadona: nueve botes de tomate frito que la OCU aconseja evitar

El tomate frito es la salsa que más utilizamos para acompañar nuestros platos de pasta y dar sabor a todo tipo de recetas y guisos. Esto se debe a que es una de las más económicas, pero también más sanas que otras como el ketchup, la salsa césar, la mostaza y demás. Aún así, no debemos abusar de su consumo y elegir adecuadamente cuál comprar en el supermercado.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que las calificaciones que encontramos en los envases como 'artesanal', 'tradicional', 'casera', 'de la abuela', etc, no tienen ninguna validez al no estar reguladas y no responden a su elaboración, sabor ni calidad. La OCU ha elaborado un informe analizando el etiquetado de 113 muestras de tomate de bote y los ha dividido en tres categorías diferentes para distinguir cuáles son los más y menos recomendados del supermercado, tanto de marcas blancas como de primeras marcas.

Hay 3 tipos: tomate triturado, tomate frito y salsa de tomate

El tomate triturado es el más parecido al natural, y todos los analizados (16) obtienen una puntuación A en el sistema Nutriscore. No tienen grasa añadida y las cantidades de sal y azúcar son bajas. Esto lo convierte en los más saludables y recomendables.

El tomate frito, al que se le añade aceite, azúcar, sal y el mismo conservante para su elaboración. En su mayoría contienen aceite de oliva, en más de la mitad se encuentra almidón y en uno de cada cuatro también se encuentran aromas. Hasta 8 de los 79 analizados obtienen una puntuación C en el sistema Nutriscore. Es el que más utilizamos, por lo que debemos fijarnos, especialmente, en el tipo de aceite con el que se elaboran y que no contengan un exceso de sal.

Y por último, la salsa de tomate, que tiene una textura más líquida y contiene una mayor variedad de ingredientes. Sobre 18 analizados, la mayor parte de las muestras obtienen una puntuación en Nutriscore A o B, pero uno de ellos recibe una C. La OCU advierte que en los envases también lo podemos encontrar como "sofrito de tomate", "salsa para pasta" o "fritada" y muchos contienen espesantes y almidones.

A continuación listamos los 9 botes que obtienen la valoración C en la puntuación de Nutriscore, según el análisis de la OCU, aunque ninguno de ellos supone ningún peligro para la salud y se pueden consumir con normalidad.

Mercadona, tomate frito receta artesana

Mercadona, tomate frito receta artesana OCU

Muchos de los productos de Mercadona obtienen grandes resultados en los análisis de la OCU, pero este no es el caso. Este tomate apellidado 'receta artesana' contiene 201 kcal cada 100 gramos de producto. Su nota es baja porque tiene un contenido medio en grasas, azúcares y sal. Para su elaboración se utiliza únicamente tomate, aceite de oliva (15%), azúcar, sal y ajo. La OCU recomienda comprar en su lugar el tomate triturado de Hacendado, que obtiene una "muy buena valoración nutricional".

Helios, tomate frito

Helios, tomate frito OCU

Este tomate frito está elaborado con un número de ingredientes superior a otros similares, y eso baja su nota en el análisis de la OCU. Contiene tomate, cebolla, aceite de girasol, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, almidón modificado de maíz, sal, acidulante: ácido cítrico y especias. De la marca Helios, la OCU recomienda el tomate frito con aceite de oliva virgen extra y el tomate frito receta artesana con aceite de oliva.

Carrefour, salsa de tomate de la abuela

Carrefour, salsa de tomate de la abuela OCU

Carrefour utiliza la nomeclatura 'de la abuela' en esta salsa de tomate, pero como hemos visto anteriormente, no existe ninguna regulación sobre esto. Este producto tiene un contenido medio en grasas, azúcar y sal. Está elaborado con tomate (78%), aceite de oliva (15%), azúcar, sal, ajo y acidulante (ácido cítrico). La OCU recomienda el tomate frito estilo casero con aceite de oliva de la marca blanca Carrefour, que cuesta 1,50 euros el tarro.

Ahorramás, tomate frito como en sartén

Ahorramás, tomate frito como en sartén OCU

Este producto de la marca blanca de Ahorramás, Alipende, juega con el nombre de 'frito como en sartén', pero no consigue mejorar la valoración C en el Nutriscore. Tiene un contenido medio en grasas, azúcar y sal, y está elaborado con tomate, aceite vegetal de girasol, azúcar, sal, espesante (almidón modificado) y acidulante (ácido cítrico). La OCU recomienda comprar el tomate triturado ecológico de la misma marca blanca, que solo contiene tomate ecológico (99,3%), sal y acidulante (ácido cítrico).

Orlando, tomate frito casero

Orlando, tomate frito casero OCU

Orlando es una de las marcas más prestigiosas de tomate frito, salsas y platos preparados. Pero también tienen productos económicos que se resienten en el apartado nutricional. Es el caso de este producto elaborado con tomate (174 g por 100 g de tomate frito), aceite de girasol 5% (sofritos con cebolla y ajos frescos), cebolla 4%, azúcar y sal. La OCU recomienda comprar el bote de Tomate natural Orlando triturado extra al estilo casero, catalogado con una "muy buena valoración nutricional".

Lidl, tomate frito con cebolla

Lidl, tomate frito con cebolla OCU

Este producto de la marca blanca Freshona, de Lidl, obtiene una C en la puntuación de Nutriscore. Esto se debe, en parte, a la gran cantidad de productos utilizados en su receta: 26% concentrado de tomate, 1% cebolla deshidratada, aceite de girasol, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, almidón modificado de maíz, sal, acidulante: ácido cítrico, especias. La OCU recomienda la lata de 800g de tomate triturado de Freshona, que solo contiene 99,5% tomate, sal y acidulante: ácido cítrico.

Tomate frito con 15% de aceite de oliva virgen extra, IBSA

Tomate frito con 15% de aceite de oliva virgen extra, IBSA OCU

Este producto de IBSA, una marca española (León) de conservas y productos de calidad, está considerado por la OCU como "aceptable" y saca una C en la valoración de Nutriscore. Está elaborado con tomate (78%), aeite de oliva virgen extra (15%), azúcar, sal y acidulante: ácido cítrico. La OCU recomienda en su lugar el tomate frito IBSA sin azúcares añadidos, que tiene una "muy buena valoración nutricional".

El Corte Inglés, tomate frito receta tradicional

El Corte Inglés, tomate frito receta tradicional OCU

En El Corte Inglés encontramos este producto económico de su marca blanca, Aliada. Está elaborado con tomate, aceite de oliva (15%), azúcar, sal, ajo y acidulante: ácido cítrico. Este último producto la aporta un toque de acidez al producto. Aporta 195kcal cada 100 gramos y un contenido medio en grasas, azúcar y sal. Una opción más saludable es el tomate triturado BIO de su otra marca blanca, El Corte Inglés.

Juan Ranas, tomate frito casero

Juan Ranas, tomate frito casero OCU

Juan Ranas es una tienda gourmet cuyos productos podemos comprar en su página web, pero también en otras tiendas como El Corte Inglés. En el caso de este tomate frito contiene 122kcal cada 100g de producto y un alto contenido en sal, por lo que no se debe abusar de su consumo. Está elaborado con tomate (84%), aceite de oliva virgen extra (6,1%), cebolla, sirope de agave, sal y ajo. "El perfil nutricional de este producto merece valoración aceptable", según la OCU.