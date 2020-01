Las colonias baratas de Lidl que son equivalencia de los perfumes 'premium'

Si en Mercadona encontramos clones de los mejores perfumes a precios mucho más económicos que los originales, Lidl no iba a ser menos. Si bien es cierto que en algunas de las equivalencias coinciden, la mayoría de ellas son diferentes, por lo que entre ambos supermercados hay una gran variedad. Y es que ambos destacan por los productos de belleza y cuidado del cuerpo de marcas blancas, pero de calidad y a precios muy competitivos.

La mayoría de fragancias de equivalencia de Lidl son de la marca Suddenly y se venden bajo el nombre comercial Aura, aunque todos los modelos tienen uno idéntico bajo el nombre Essence. En todos los casos, el envase de 100 ml cuesta 5,99 euros, aunque también hay algunos modelos de otras marcas y con otros precios. Estos son los clones más vendidos en el supermercado alemán:

Gama Aura

5,99 euros / 100ml

De la gama Aura, también encontramos todas estas equivalencias a 5,90 euros.



Aura de Esplendor - J’Adore, de Dior (59,95 euros)

Aura New York - Be Delicius, de DKNY (37,82 euros)

Aura en Rose - La Vie Est Belle, de Lancöme (78,85 euros)

Aura de Aguamarina - Acqua di Gio, de Giorgio Armani (80,99 euros)

Aura Unicke - She, de Armani (65 euros)