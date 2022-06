Las mejores cremas solares para niño y adulto en 2022 son de Avéne y ​Biotherm

Cada vez que se acerca el verano, una de las comparativas de producto más esperadas es la de las cremas solares. La OCU la realiza casi todos los años y, lo mejor de todo, es que cada vez hay mejores calificaciones. Si otros años las ganadores habían sido algunas de marca blanca de Mercadona o Lidl, este año el galardón ha sido para dos primeras marcas como son Avène y Biotherm.

En este informe de 2022 han añadido al estudio 21 nuevos productos de factor de protección solar (SPF) 50 y 50 + y los han analizado en un laboratorio independiente. Así es como han comprobado que en todos los casos el factor de protección que indican es real y que en alguna de las composiciones hay ingredientes perjudiciales para nuestro organismo. Porque hasta 9 de los protectores solares analizados incluyen homosalate o octocrylene, "filtros sospechosos de interferir en el sistema endocrino", según se indican los expertos de la OCU, por lo que estos "no pueden ser considerados de buena calidad".

La mejor crema solar para niños

​Eau Thermale Avène leche para niños 50+



​Eau Thermale Avène leche para niños 50+ Avène

Esta crema solar ha sido elegido como el mejor del análisis. Se puede utilizar en niños mayores de dos años, por lo que no está recomendado para bebés. Ofrece una protección solar muy alta para la piel sensible de la cara y el cuerpo gracias al factor SPF50+. Está elaborada con una "fórmula efecto barrera antiagresiones". Al aplicarla es fluida, ligera y fácil de aplicar. Además, destaca por una fórmula muy resistente al agua con una película protectora reforzada. No contiene perfumes.

Según indica la marca, "en el núcleo de la Leche para niños SPF 50+ se encuentra el exclusivo complejo Sunsitive® protection", que se compone de un sistema de filtros patentado que únicamente contiene cuatro filtros solares, para una protección UVB-UVA. Además, contiene Provitamina E un antioxidante para proteger las células contra los radicales libres. Por último este protector solar tiene propiedades calmantes, antiirritantes y suavizantes. Cuesta 16,30 euros el envase de 250ml en Amazon.

La mejor crema solar para adultos

​Biotherm lait solaire protection et hydratation SPF 50+.



​Biotherm Waterlove ​Biotherm

La mejor crema solar para adultos también ofrece la mayor protección posible, SPF 50+. Puede utilizarse para el rostro y para el cuerpo, ya que su fórmula actúa sobre la sequedad y protege de los rayos UVA largos y los UVB. Además de esto, la buena nota la consigue gracias a que no contiene ingredientes perjudiciales para nuestro organismo, ni fragancias alergénicas.

Según indica Biotherm, esta crema cuenta con la 'Sun Sea Wind Repair', "una combinación de Life Plancton calmante y regenerante junto a la vitamina E antioxidante". También contiene Aloe Vera y Manteca de Karité hidratantes. De esta forma consiguen potenciar sus propiedades fortificantes y antioxidantes. Cuesta 18,95 euros el envase de 200 ml en Amazon.

Las mejores en relación calidad / precio

​Nivea Babies&Kids Sensitive Protect 5en1 50+

​Garnier Delial Sensitive Advance Kids 50+

Las mejores cremas solares para niños OCU

Estos dos protectores solares han recibido el galardón de 'Compra Maestra' por estar entre los mejores sin la necesidad de pagar más de la cuenta. Nivea Babies&Kids Sensitive Protect 5en1 50+ destaca porque no tiene perfumes ni fragancias alergénicas, no contiene microplásticos. En el caso de Garnier Delial Sensitive Advance Kids 50+ destaca por una buena valoración en el perfume que incluye. Por el lado negativo, la OCU destaca que ambos incluyen "varios filtros ultravioletas tóxicos para el medio acuático" en caso de utilizarse en la playa, aunque no para los niños.

EL protector solar de Nivea cuesta 15,99 euros en Amazon el envase de 200ml y la crema de Garnier cuesta 13,95 euros en Amazon el envase de 300ml.