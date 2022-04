Del Restaurante Sagartoki, a tu casa: la tortilla de patata en lata que dura un año

Cuando nos disponemos a probar una tortilla, la pregunta suele ser la misma: '¿con cebolla o sin cebolla?'. Pero en breve también nos podremos preguntar si la queremos en un plato o en lata. Porque en el mes de junio llegará a los supermercados una tortilla envasada en lata que se conserva hasta un año fuera de la nevera. Está elaborada por La Cocina de Senén, la marca que lleva a nuestras casas las creaciones de en los fogones del Restaurante Sagartoki, en Vitoria.

La tortilla de patatas es un de los alimentos que más se consume en España: más de 27.000 toneladas al año. Y aunque la receta es sencilla, con patatas, huevo, sal y aceite, elaborarla bien requiere de ciertas dotes culinarias. De ahí que las tortillas preparadas vayan ganando adeptos. En parte porque cada vez están más logradas. Esta nueva tortilla en lata ha sido una de las novedades presentadas en el evento Alimentaria 2022, celebrado en Barcelona, junto a otras como un turrón de donuts, un zumo en cápsulas para cafetera o un chorizo de calabaza, entre otros.

Sí, es una torilla con cebolla

Este nuevo producto gourmet de La Cocina de Senén obtuvo el premio INNOVAL 2022 en la categoría Tendencia de Conveniencia. Senén González, el creador de este nuevo alimento enlatado, explicaba al medio especializado Directo al Paladar el secreto para que la tortilla se mantenga tanto tiempo. Han sustituido parte del huevo por fibras naturales, ya que no aguantan bien la esterilización y la tortilla cogería un color verde con el paso del tiempo.

Además, la envasan mediante un método de alto vacío, que evita que se estropee antes de tiempo. Después de meses de investigación, han desarrollado un sistema industrial que permite freir las patatas como en una sartén de casa, lo que mantiene la jugosidad de la tortilla tras el proceso de esterilización.

Tortilla en lata, La Cocina de Senén La Cocina de Senén

Los ingredientes de esta tortilla en lata, que equivaldrá aproximadamente una ración individual, no difieren de los que utilizamos en casa. Contiene huevos camperos, patatas, cebolla y aceite de oliva virgen extra. De hecho, el producto ha sido calificado con la letra A en el semáforo NutriScore (máxima categoría del etiquetado nutricional. Además, para consumirla no hará falta calentarla en la sartén o el microondas, aunque se podrá hacer si alguien lo desea.

Y uno de sus puntos fuertes y diferenciales frente a lo que ya hay en el mercado es que pueden conservarse hasta un año fuera de la nevera, lo que supone sin duda un punto de comodidad. Es algo que hasta la fecha no nos permiten las tortillas preparadas y envasadas en plástico, que caducan en apenas unos días. Así, desde este verano se van a convertir en unos acompañantes ideales para los amantes de las autocaravanas, las rutas y hasta la playa o la piscina, ya que no se estropean con el calor con tanta facilidad. Eso sí, una vez abierta, aguante tres días en la nevera. El precio, aunque aún no es oficial, será cercano a los 4 euros.

Un nuevo producto de la Cocina de Senén

Senén González, chef del Restaurante Sagartoki de Vitoria, lidera el proyecto de su marca, la Cocina de Senén. En los supermercados ya tienen otros productos 'gourmet'. Destaca el pintxo de huevo frito con patatas y bacon, que fue elegido como la Mejor Tapa de España y y reconocida como una de las 10 mejores de la historia nacional. La podemos encontrar en El Corte Inglés por 9,45 euros la bandeja de seis unidades.

También diferentes variedades de croquetas y de tortillas congeladas. De hecho, fue elegida como la Mejor Tortilla de Patata de España, ya que mantiene la cremosidad y lo jugosidad como recién hecha a pesar de que se hace en 5 minutos en el microondas.