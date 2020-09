El plató de ‘Sábado Deluxe’ recibía este fin de semana a Massiel, que se sentaba con Jorge Javier Vázquez para comentar la actualidad del país. Por ello, la cantante no se cortaba a la hora de opinar sobre aspectos como la política. “Cada vez que abre la boca Irene Montero, me pone de muy mala leche”, comentaba Massiel ante un sorprendido presentador. La invitada aseguraba que algunas declaraciones de la ministra de Igualdad “son una chorrada”. Y ponía de ejemplo las siluetas que se muestran en los semáforos: “¿Es machismo que el chico y la chica se den de la mano en los semáforos?”.

Pero Massiel no solo criticaba a la de Podemos. La invitada también apuntaba al expresidente de Ciudadanos: "Odio cordialmente a Albert Rivera". Sobre el presidente, menos crítica, develaba una anécdota que comparte con él: “Pedro Sánchez me regaló una foto gigante dedicada". Jorge Javier sacaba el nombre de Pablo Iglesias y la invitada volvía a alterarse. Massiel recriminaba a Jorge Javier su buena relación con el líder de Podemos, algo que el presentador negaba. “Nunca he visto en persona a Pablo Iglesias”, aseguraba el catalán.

Ante la situación actual del país, era inevitable abordar el tema del Covid-19. La invitada se mostraba muy preocupada por las consecuencias de la crisis sanitaria. Y pedía a políticos como Isabel Díaz Ayuso “más médicos y profesores” para intentar frenar el aumento de contagios. Massiel aseguraba que durante los últimos meses de confinamiento llegó a pensar en la muerte, incluso en el suicidio. “Hacía testamentos cada día”, afirmaba la invitada. Al margen de sus vivencias personales, la artista aprovechaba la ocasión para reivindicar el arte en tiempos de crisis: "El mundo de la cultura está en grave peligro. Es muy difícil arriesgarse con el arte".

Para concluir, Jorge Javier le preguntaba por su opinión sobre el rey emérito. “No ha hecho nada de lo que estar orgulloso”, aseguraba Massiel. Decepcionada con las noticias que se han conocido sobre Don Juan Carlos, la ganadora de Eurovisión en 1968 criticaba los presuntos asuntos oscuros del monarca. Pero hacía hincapié en la figura de Corinna, la amiga entrañable del emérito. “Corinna me parece una lagarta. No se puede hacer ese escarnio con un ex", aseguraba. Y no se quedaba ahí: "Los Borbones siempre han sido puteros". A pesar de su disgusto por Don Juan Carlos, lanzaba un mensaje a Pablo Iglesias a propósito de las declaraciones en las que asegura que perseguirá una tercera república para España: "Pablito, no me toques los huevos, no vamos a hablar ahora de Monarquía o república".