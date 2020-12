Por qué el CEO de Airbnb da 3 minutos a los candidatos para que resuman su vida.

En las entrevistas de trabajo, prácticamente está todo inventado. Todas las preguntas que se realizan a un candidato van encaminadas a dos metas: comprobar que la persona está realmente cualificada para desempeñar el puesto al que aspira y, por otro lado, descubrir cómo podría encajar esa persona en la compañía. Para este segundo punto, los reclutadores tratan de valorar la personalidad del candidato y cómo podría alinearse con la cultura de la empresa. Pero, cuando hablamos de puestos de dirección, además entran en juego 'soft skills' como la capacidad de liderazgo o la resiliencia, por lo que incluso las experiencias vitales cobran importancia. Y, por eso mismo, Brian Chesky, el CEO de Airbnb, le pide a todo el que quiere entrar en la compañía un resumen de su vida en solo tres minutos.

¿Podrías resumir toda tu vida en solo tres minutos? Desde luego, no es la pregunta más fácil de responder, pero en realidad es una reinvención del clásico de las entrevistas ("Háblame de ti mismo") y puede suponer una oportunidad para resaltar tus logros, tanto personales como profesionales. Según los expertos en RRHH, la preparación de una respuesta adecuada puede ayudar a un empleador a ver más allá del simple candidato: una persona altamente capacitada en todos los aspectos que destacaría en el puesto. De hecho, el propio Chesky lo concibe de este modo, tal y como señala este artículo de 'CNBC'

Cuando Chesky realiza esa pregunta, está "tratando de descubrir las decisiones y experiencias formativas que han influido en quién eres como persona", tal y como explicó el fundador de AirBnb en una entrevista publicada en 'The New York Times' en 2014. En este sentido, mientras que los candidatos tienden a hacer un resumen de su vida en un período limitado de tiempo (normalmente los últimos tres o cuatro años), Chesky se centra en sus mayores logros a lo largo de toda su vida: "Trato de entender las dos o tres cosas más notables que has hecho en tu vida. Porque si nunca has hecho nada extraordinario en tu vida hasta este momento, probablemente nunca lo harás".

Hablar de tus 'hobbies' es positivo

Por eso, a la hora de responder a esa pregunta, los expertos recomiendan dar una imagen integral de quién eres, porque el empleador está tomando notas sobre en qué te estás enfocando. El mero hecho de haber seleccionado unas experiencias y no otras a lo largo de tres minutos denota incluso qué es lo más importante para una persona. Así, aunque es probable que los logros profesionales sean lo primero que se mencione, también es importante compartir algunos de tus hitos personales. Las empresas entienden que los empleados tienen otros intereses fuera de la oficina y valoran a los candidatos que parecen agradables, genuinos y auténticos.

Evidentemente, con esta pregunta un reclutador no solo está tratando de averiguar si serás eficaz en una función determinada, sino también determinar si encajarás bien en la cultura de la empresa. Por eso, la mayoría de los expertos recomiendan evitar concentrarse únicamente en el trabajo, porque esto ofrece una imagen sesgada de quién eres y puede parecer poco sincero, o que simplemente estás complaciendo al entrevistador, diciendo lo que quiere escuchar.

Una buena forma de abordar el terreno personal, si no te sientes cómodo compartiendo logros profundos como el matrimonio o los hijos, puede ser hablar sobre tus pasatiempos. Tal vez pintes en tus ratos libres y hayas ganado algún premio. O, quizás, juegas al fútbol después del trabajo y tu equipo ha ganado campeonatos consecutivos. Ambas son válidas, pues lo que probablemente se le quede al entrevistador es que eres una persona creativa o un gran jugador de equipo. En el caso de Chesky, ha revelado en varias ocasiones que su candidato ideal debe ser un soñador y un gran pensador: "Busco a personas que vean el mundo como podría ser, en lugar de cómo es. A niños de corazón, no en términos de madurez, sino en términos de curiosidad".