Directivos digitales: las 'soft skills' que marcarán la diferencia tras la pandemia.

"No saldrás de esta crisis siendo el mismo que cuando entraste, pues tu horizonte de posibilidades habrá cambiado". Con esta frase, a caballo entre la filosfía zen y lo apocalíptico, resume Luis Conde, uno de los headhunters pioneros en nuestro país, la transformación del mercado laboral sin precedentes que estamos viviendo a raíz de la Covid-19. Un tema en el que se centra en su último libro, 'Marcar la diferencia: Perfiles ejecutivos relevantes después de la pandemia global', en el que nos prepara para la necesaria transición hacia el mundo más digital que nos espera tras la pandemia de la Covid-19.

"Para muchos se habrá reducido drásticamente" ese horizonte de posibilidades, mientras que "para otros simplemente habrá desaparecido, pero en tu mano está ver de qué manera te adaptas a las nuevas tendencias de la realidad laboral, a las nuevas necesidades en cuanto a habilidades que hay que poner en práctica de inmediato, porque ahora es el momento crucial y, si esperas, puedes perder el tren". En este sentido, a diferencia de la crisis de 2008, el empleo será el sector más castigado por la crisis del coronavirus: según la Organización Internacional de Trabajadores (OIT), 195 millones de personas perderán su empleo tras la pandemia.

Por ello, Conde, fundador de la conocida empresa de 'headhunters' Seeliger y Conde, identifica las 'soft skills' que ya empiezan a ganar peso en el mercado laboral y, en especial, entre los directivos; competencias que serán imprescindibles para adaptarse lo más rápidamente posible a esta transformación. Por ejemplo, antes, la selección de consejeros en una empresa "se trataba con criterios basados en la familiaridad y la cercanía", mientras que hoy en día es "imprescindible disponer de un buen modelo de gobernanza corporativa, y la contratación de consejeros ha pasado a hacerse de manera profesional, cumpliendo con las exigencias regulatorias que se imponen, con el conocimiento digital requerido y con un muy alto nivel de preparación de los candidatos", según Conde.

Comunicación y capacidad de respuesta

En general, los perfiles directivos han ido mutando desde viejo dogma del 'hombre de la casa' al del hombre (o mujer) con formación específica para ese puesto. "El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales, la comunicación digital y todo el software que lo gestiona ya existían, pero ahora todo eso ha pasado a la primera línea de acción y estará presente en el día a día de un modo mucho más intenso y definitorio que antes, ergo hay que conocer a la perfección esas herramientas y saber implementar todos los cambios que eso conlleva".

Es decir, que no se trata de que revolucionemos los puestos directivos con niños prodigio de la informática, sino que los puestos de mayor responsabilidad en una empresa no pueden seguir permaneciendo ajenos a los avances tecnológicos: las reuniones a través de Zoom y el teletrabajo ya forman parte de nuestro día a día, así que resulta estéril cualquier intento de rebelión conservadora. En cambio, lo que sigue siendo imprescindible es la capacidad de liderazgo y en la toma de decisiones, según Conde.

"Desde los puestos de mayor responsabilidad, ya no hay que buscar permanentemente el consenso, no hay que tratar de convencer al otro, porque eso implica invertir un tiempo muy valioso que no siempre dará el resultado esperado, y eso puede significar rehacer la planificación, los procesos, etc.", apunta en un pasaje del libro, destacando que la valentía es un rasgo tan importante como la rapidez o las implicaciones de RSC en la toma de decisiones. De ahí que Conde anime a las empresas a contar con "consejos asesores en la sombra", compuestos por jóvenes con proyección capaces de dar respuesta a problemas imprevistos o poco identificables por perfiles más senior.

En cualquier caso, los tiempos actuales, en los que la tecnología nos permite comunicarnos con cualquier persona en cualquier punto del planeta, también nos exigen saber escuchar "al jefe, al subordinado, al socio, para dominar toda la información sensible", explica Conde, pero sin perder de vista el objetivo último de la dirección de una empresa: actuar. Y cita un ejemplo conocido, el que Jeff Bezos establece a la hora de montar reuniones: "Si en una reunión hay más de seis personas, esta es poco efectiva". O, como decía Napoleón, "si quieres que algo no funcione, monta un comité".