Por qué emprender es la mejor forma de adquirir nuevas competencias digitales

El mercado laboral demanda cada vez más competencias digitales. Y lo hace con mayor rapidez que nunca: lo que hace un año valía para llevar un restaurante, por ejemplo, a día de hoy se queda prácticamente obsoleto sin la venta online. En este sentido, la transformación digital de las empresas ha llevado a muchos profesionales a reinventarse durante la pandemia, especialmente en el Gran Consumo, tal y como señalan las conclusiones del 'Libro Blanco de la Reinvención profesional', presentado hace unos días por EAE Business School.

El informe tiene como objetivo determinar cuáles son los factores de éxito para la reinvención profesional, a partir de casos reales de profesionales que han reorientado su carrera por sector, función, género, edad... y teniendo en cuentas varios escenarios como el cambio de sector con las mismas funciones, cambio de sector con diferentes funciones, cambio de funciones en el mismo sector o el emprendimiento. Y, en este sentido, los profesionales que han dado el salto a crear su propia empresa en los últimos 12 meses han sido quienes más rápido han conseguido reinventarse con nuevas capacidades digitales.

En este sentido, el emprendimiento es una de las variables más importantes en la reinvención profesional observadas en el estudio, especialmente porque ha obligado a los profesionales de sectores poco digitalizados a adquirir nuevas competencias que, además, pueden servirles en el futuro, incluso si vuelven a trabajar por cuenta ajena. El sector de origen de las personas que han elegido la opción de emprendimiento es el de Consultoría/Asesoría /Auditoría, en el 11,86% de los casos, seguido de Educación y Formación, en un 8,47%, y Hostelería, Turismo y Restauración (6,78%).

Paradójicamente, el principal sector al que se van estas personas que están emprendiendo es precisamente el de Consultoría/Asesoría /Auditoría (19,49%), lo que evidencia la profunda transformación que vive esta rama: quienes se marchan de una consultora para emprender, principalmente lo hacen para crear su propia consultora y ofrecer servicios más adaptados a los nuevos tiempos. Por detrás, está el sector de la Educación/Formación, que ha atraído a un 15,25% de los emprendedores en el último año. Además, según el informe, un 33,9% emprendió para mejorar profesionalmente y un 46,61% querían cambiar los entornos de trabajo rígidos o buscaban equilibrio entre vida laboral y familiar.

El estudio también muestra que uno de los sectores de mayor crecimiento es el tecnológico, pero solo un 2,54% de los profesionales realizan el emprendimiento en este sector. Un dato que podría implicar precisamente la falta de formación específica, insuficiente para dejar un área poco digitalizada y sumergirse de lleno en el sector tecnológico. Sin embargo, la importancia de poner el foco en el futuro del trabajo es fundamental y, por eso, dentro de esta opción destaca la formación como opción para realizar el cambio, con un 32%, por encima de plataformas de empleo.

"Este dato demuestra que no solo es importante tener la actitud para emprender, sino la necesidad de hacerlo en sectores en auge. Todos los profesionales tienen que poner el foco en lo que más se va a demandar a nivel de usuario. Este año se van a crear 3,5 millones de empleos en el ámbito de la ciberseguridad. La tecnología abre un campo enorme de oportunidades que hay que saber aprovecha", tal y como advierte la directora del Head of Research del Work of the Future Centre y autora de Libro Blanco de Reinvención profesional, Pilar Llácer.

Otras alternativas al emprendimiento

La autora también explica que los profesionales que se cambiaron de sector con las mismas funciones provenían principalmente de la Consultoría/ Asesoría / Auditoría (6,25%), Farmacéutica /Química (8,7%), Gran consumo (6,25%) y Telecomunicaciones (10,87%), mientras que el sector destino más habitual en el que reinventaron fue en el Gran Consumo 13%. Este cambio se realizó con ayuda de consultoras o headhunters y plataformas de empleo. "En momentos de gran incertidumbre como los actuales, los sectores y posiciones tradicionales están afectadas por los procesos de digitalización y cambio climático. En este contexto es imprescindible cambiar de sector y de posición", ha señalado Llácer durante la presentación.

Asimismo, el informe también señala que los profesionales que se cambiaron de sector y funciones provenían de los sectores de Hostelería/ Turismo/Restauración (10,84%) y de la Consultoría/Asesoría/Auditoría (8,43%). El sector destino más elegido a la hora de realizar este cambio es precisamente el de Consultoría/Asesoría/Auditoría (12,05 %). En este caso, el departamento de origen más habitual es el comercial y operaciones (18%) y el departamento destino es recursos humanos (21,69%) y consultoría (12%). A nivel de posición, la mayoría de los encuestados procedían de una posición de comercial (7,2%) y como posición de destino están como gerentes (13,25%) o consultor comercial. En esta opción, destaca la formación como vía para realizar el cambio (24%) por encima de plataformas de empleo, contactos y consultoras.