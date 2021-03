Hacerse autónomo estando en ERTE: cómo capitalizar el paro y emprender.

Una de las grandes dudas sobre los ERTE tiene que ver con qué actividades se pueden compaginar con el cobro de la prestación del SEPE y con cuáles no. En este sentido, ¿se puede empezar a trabajar por cuenta propia estando en un ERTE? ¿Cómo se pueden 'arreglar' los papeles con la empresa para poder capitalizar el paro y empezar a emprender como autónomo? Resolvemos estas y otras cuestiones en el Consultorio Laboral de 'La Información'.

PREGUNTA: Me han degradado comunicándomelo de forma oral. ¿Debo impugnar esta modificación sustancial de las condiciones o mejor solicitar la extinción del contrato por afectar a mi dignidad?

RESPUESTA: Depende de cada caso. La ley prevé que si el trabajador no está conforme con una modificación sustancial de las condiciones -como es una degradación de funciones sin que ello repercuta al salario-, puede impugnarlo dentro de los 20 días hábiles días hábiles ante el Juzgado de lo Social para que la medida sea declarada nula. O bien, tiene derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de nueve meses en total. Pero, ojo, seguir esta última vía alegando que se trata de un cambio que afecta a la dignidad del trabajador podría terminar dirimiéndose en instancias judiciales superiores, donde habría que demostrar un incumplimiento grave y culpable por parte la empresa.

PREGUNTA: Trabajaba como conductor de Uber facturando a una subcontrata que no me pagaba las horas extra. Cuando pedí un contrato, me despidieron. ¿Qué puedo hacer?

RESPUESTA: Lamentablemente, las subcontratas -empresas o personas jurídicas que facturan a Uber y, a su vez, contratan por horas a conductores- son un mal extendido entre las VTC. No solo ocurre con Uber, sino que también otras empresas como Cabify tratan de identificar y erradicar este tipo de prácticas. Principalmente, porque no tienen control alguno sobre su plantilla. Paradójicamente, el tipo de relación comercial -no contractual- que defienden a capa y espada las VTC tampoco les otorga demasiado control legal sobre sus trabajadores; todo ello al margen de que se vulneren sus derechos al ser falsos autónomos. En tu caso, puedes tratar de demostrar la relación de dependencia económica con la subcontrata y esa situación de falso autónomo para con ella, exactamente igual que tratan de hacer los trabajadores que tratan directamente con Uber o Cabify.

PREGUNTA: Estoy en ERTE y he decidido hacerme autónomo. En el último año he trabajado 100 días. ¿Puedo llegar a un 'arreglo' con la empresa para poder cobrar el paro y capitalizarlo?

RESPUESTA: Con los datos que proporcionas, parece complicado. Si no has trabajado un mínimo de 360 días en los últimos seis años, por mucho que la empresa decida 'arreglarte' los papeles para el paro, no tendrás derecho a prestación. Pero, suponiendo que hubieses llegado a esos días cotizados, durante un ERTE la empresa puede despedir por motivos económicos, organizativos o de producción -con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades-, o por motivos disciplinarios -no se tiene derecho a indemnización-. En ambos casos, tendrías derecho a paro y a una capitalización para emprender. Puedes consultar aquí para saber el tiempo o cuantía que te corresponderían.

PREGUNTA: Estoy en un ERTE al 50%. ¿Qué pasa con mis vacaciones y días festivos en la empresa?

RESPUESTA: Cuando un trabajador se encuentra en un ERTE de reducción de jornada, como es tu caso, tiene derecho a los mismos días de vacaciones y días festivos que cuando se encontraba a tiempo completo. Es decir, no se podrán modificar sus días de vacaciones, independientemente de que su jornada haya sido reducida. Sin embargo, lo que sí se verá afectada es la nómina: al trabajar la mitad de horas, se percibirá de la empresa el 50% del salario (complementado por el SEPE), algo que también se aplica a la retribución por vacaciones no disfrutadas. Por ejemplo, si a final de año te quedasen cuatro días de vacaciones, solo se te abonarían el 50%, es decir, dos.

PREGUNTA: Trabajo de 17.00 a 21.00, pero siempre entro a las 16.50 y no salgo antes de las 21.30. Mi jefa me obliga a 'fichar' a las horas pactadas en contrato, aunque no sean reales. ¿Es legal?

RESPUESTA: Evidentemente, no es legal. Desde el verano de 2019, si la empresa no implementa un sistema de registro horario se enfrenta a multas entre 626 y 6.250 euros. Si, aunque lo haya implementado, modifica el registro horario a propósito para cumplir con la normativa y ahorrarse pagar las horas extra, lo suyo es hablar con el resto de compañeros para ver si se trata de una práctica generalizada. La mejor manera de obligar a la empresa a cumplir con el registro horario es hablar con Inspección de Trabajo, que lleva un año y medio persiguiendo este tipo de fraudes.