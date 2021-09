Errores más comunes en las entrevistas de trabajo, según un experto laboral

Enfrentarse a una entrevista de trabajo, especialmente cuando se trata de un empleo muy deseado, puede ser un proceso complicado para muchos candidatos. Los nervios, la falta de preparación o incluso las primeras impresiones pueden jugar malas pasadas a los solicitantes.

Aunque existen muchas técnicas para afrontar los procesos de selección más complicados, responder a las preguntas trampa o las conocidas como 'entrevistas de tensión', que desafían al interesado poniéndole en situaciones de estrés para conocer la adaptación que tendrá en la empresa, hay algunos errores que pueden hacerte perder la oportunidad laboral al momento.

Uno de los reclutadores de Amazon más conocidos, DJ Cabeen, ha revelado en CNBC cuáles son esos fallos más habituales y por qué es conveniente evitarlos. El experto apunta que no siempre suceden cuando los candidatos son jóvenes o tienen poca experiencia, durante la década que lleva en esta profesión se ha encontrado a personas de todas las edades que cometen estos errores.

Poner atención al lenguaje

Uno de los principales puntos que percibe Cabeen es la forma de expresarse. En muchas ocasiones los candidatos, con el propósito de mostrarse más cercanos, utilizan un lenguaje inapropiado o malsonante en las conversaciones. El experto considera que esto resta profesionalidad a la entrevista y es mejor evitarlo. "He estado reclutando personal durante más de 10 años en este momento y no puedo decirle cuántas entrevistas he tenido con candidatos en los que usan malas palabras", explica.

Por otro lado, es bastante común que los entrevistados se presenten al proceso sin investigar la empresa, el equipo o la posición que ocuparán. Él considera que es muy importante prepararse bien, ya que eso demostrará interés por trabajar en la compañía y podría hacerte destacar entre el resto de personas que optan por la vacante. Gracias a internet hoy en día existen múltiples plataformas que aportan esta información, desde portales de empleo como Glassdoor hasta redes sociales de 'networking' como LinkedIn.

Otra clave para destacar en estos procesos de selección es congeniar con el entrevistador. Aunque se trata de un punto complicado, ya que requiere salir ligeramente de lo profesional, resultará esencial para dejar huella. "Esos pequeños puntos de conexión hacen que la conversación resulte más cómoda y demuestran interés en el otro", destaca Cabeen.