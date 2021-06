Esta es la lista de tareas que realmente aumenta tu productividad: así se hace

La duración máxima por ley de la jornada laboral en España es de 40 horas semanales, pero en muchos puestos de trabajo los empleados invierten más tiempo. Por ello, es fundamental poner en práctica métodos que mejoren la productividad y reduzcan el tiempo trabajado.

Uno de los más efectivos según la experta en conciliación Sarah Knight, autora del libro 'Arregla tu desmadre', 'best seller' de 'The New York Times', es hacer listas de las tareas que se tienen que hacer a diario. Con esta estrategia, el trabajador las va tachando conforme se llevan a cabo y se reducen las posibilidades de procrastinación. Asimismo, se distribuyen a lo largo de la semana para no hacer horas de más a diario.

En la actualidad, con todas las apps y opciones para aumentar la productividad existentes surge una duda: ¿cuáles son las listas de tareas ('To-Do Lists') más efectivas?

Kelsey Apaio, editora de en 'Havard Business Review', puso en práctica las listas de tareas más conocidas y llegó a una conclusión para determinar cuáles son las mejores.

A lo largo de cuatro días aplicó varias de ellas con el fin de cumplir con la realización de 12 tareas. El lunes, por ejemplo, utilizó un calendario como el de Google en lugar de una lista; el martes utilizó una lista de una sola tarea; el miércoles utilizó una app de listas digital; el jueves hizo tres listas diferentes en función de la prioridad.

Las listas de tareas que aumentan la productividad

Dos de ellas le permitieron completar 11 de 12 tareas, por lo que Apaio aconseja combinarlas en el día a día:

Céntrate en solo una tarea de la lista

Para organizarse y ser productivo es clave hacer una lista, pero nuestros cerebros pueden verse sobrepasados cuando hay "más de siete tareas en la lista". Por ello, es recomendable mantener la lista de tareas pero utilizarla solo como referencia.

A partir de ella se extrae una tarea individual y se escribe en un papel para que puedas verla. Te centrarás en ella y la realizarás más rápido y más tranquilo. Una vez hecha, se tacha de la lista de tareas y se pasa a la siguiente.

Usa una app de listas

Las apps de organización de tareas pueden ser muy útiles si se utilizan correctamente. Este es el caso de 'Todoist', una app que permite introducir tareas, agruparlas por modalidad, distribuirlas en un calendario y establecer cuáles son las tareas recurrentes del día a día.

"Pensar estratégicamente sobre lo que sería capaz de realizar en un periodo concreto me permitió eliminar indecisiones y la ansiedad que las acompaña", explica Apaio.