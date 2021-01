Reddit contra Wall Street: los jóvenes 'trolean' a sus padres multimillonarios.

Uno de los grandes dogmas entre los economistas más reputados del mundo es que el mercado responde a estímulos sociales y económicos externos a la Bolsa, de lo que se infiere que para saber dónde invertir hace falta tener amplios conocimientos bursátiles y visión de futuro. Se podría resumir en que el mercado, a pesar de su inherente volatilidad, es controlable. Ahí están Warren Buffett y los fondos capaces de rentabilizar al máximo las grandes fortunas del planeta. Pero, ¿qué pasa cuando alguien apuesta a contracorriente y le siguen millones de personas? Que, inexplicablemente, compañías como Blockbuster -quebrada desde hace una década- son capaces de multiplicar por 30 su precio de cotización.

En un mercado controlable, algo así no tendría explicación, por mucho que haya quien quiera atribuirlo a una estrategia coordinada de expertos en inversión. Porque, a pesar de que en WallStreetBets -el famoso subforo de Reddit que ha hecho temblar los cimientos de la Bolsa esta semana- existan perfiles de apostadores veteranos, la mayor parte de los dos millones de usuarios que aglutina se organizan de manera similar a otros foros masivos: se discute el plan de acción para ese día -normalmente acompañado de memes o de capturas de tuits- y después se invierte masivamente en una acción que pueda reportar beneficios y, de paso, descolocar a los grandes actores del mercado, tal y como defienden varios post recientes, como este en el que un usuario llama a la "guerra contra los trajeados".

El caso de Gamestop, que ha llegado a aumentar hasta un 2.700% su valor de cotización durante enero, es el resultado de lo que se ha denominado un 'troleo' masivo para desafiar a los fondos de cobertura de Wall Street y las acciones contra las que apostaron. Probablemente, si cada uno de ellos hubiera comprado por separado acciones de la compañía de venta de videojuegos, jamás se hubiera producido tal crecimiento o, en el peor de los casos, las pérdidas de los fondos de cobertura hubiesen sido menores -se estima que con Gamestop perdieron en total 14.000 millones-, por haber tenido más tiempo de reacción.

Sin embargo, el desvarío especulativo de los últimos días ha disparado la preocupación entre los inversores 'tradicionales'. Mark Cuban no es uno de ellos. El multimillonario inversor y propietario, entre otros, de los Dallas Mavericks de la NBA, se ha manifestado a favor de los miembros del grupo de Reddit que se unieron para ayudar a impulsar el precio de las acciones de compañías como GameStop, AMC Entertainment o BlackBerry. Si el juego de la Bolsa se trata de apostar contra otros jugadores, ¿por qué culpar a quienes no tienen un estatus 'profesional'?

Lejos de criminalizar al subforo de Reddit, Cuban explica en este artículo de 'CNBC' que su hijo Jake, de 11 años, participó en la compra masiva de acciones de AMC y BlackBerry dentro de WallStreetBets. No solo eso, sino que el joven, sin edad escolar para matricularse en una carrera de Economía, "obtuvo toda la información de TikTok". Canales como Discord o Telegram también se han convertido en estos días en catalizadores de las compras masivas, lo que evidencia no solo un posible relevo generacional -no todos tienen 11 años-, sino la facilidad de acceso al mercado bursátil por parte de cualquier persona del mundo con cualquier estatus económico.

"Tengo que decir que amo lo que está pasando con WallStreetBets", tuiteaba Cuban esta misma semana. "Ahora, la velocidad y densidad de la información le están dando una ventaja al pequeño inversor", añadía, citando precisamente el caso de su hijo. En este sentido, el magnate anima a quien quiera a participar en el juego de la Bolsa, aunque al mismo tiempo les advierte que "algunos perderán dinero, pero así es como siempre ha funcionado el mercado. No es la primera vez que se apunta a acciones de baja flotación o muy en corto. Hay muchos fondos de cobertura que han ganado mucho dinero a lo largo de los años apuntando a acciones muy en corto. No creo que esto sea diferente. Es solo que las personas que están dando el impulso no son quienes esperamos que sean y por eso me gusta".