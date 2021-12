Uno de los sectores que creará más empleo en 2022: sueldos de 120.000 €

Como viene siendo habitual en estas fechas, toca hablar de las perspectivas y tendencias laborales del próximo año. Ya mencionamos anteriormente de las cinco tendencias que llegarán a las oficinas en 2022, entre las que destacaban la inteligencia artificial, la optimización de roles o la salud mental. También hemos comentado las universidades españolas que, se espera, consigan mayor tasa de empleo entre sus alumnos durante los próximos doce meses. Uno de los estudios publicados recientemente es el de Manpower, consultora de recursos humanos, que prevé los sectores que crearán más empleo en 2022.

Como no podía ser de otra manera, el sector IT es el primero de este ranking, con una proyección de creación de empleo neto del 50%, según desgrana Idealista. Quien le sigue muy de cerca es el sector de la construcción con una tasa del 48%, según se desprende del estudio de Manpower. No solo eso, en quinta posición está también el sector inmobiliario, con una tasa del 34%. Y esto ocurre además, unos días después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicase los datos de ventas de viviendas de 2021, con cifras que no se venían desde hace más de una década. Y también, mientras se especula o se teme una nueva burbuja inmobiliaria.

Con todo, el de la construcción y la inmobiliaria son dos sectores que vuelven a estar entre los que más crearán empleo a nivel mundial en 2022. Hablamos, pues, de un ámbito en el que los perfiles altos llegaban a cobrar hasta 120.000 euros, según la 'IV guía Spring del mercado laboral 2021' de Spring Professional, a la que también hace referencia Idealista.

Perfiles más demandados

En este sentido, el perfil mejor pagado en construcción es el de director de contratación, cuyo salario oscila entre 60.000 y 120.000 euros al año. Por su parte, los perfiles que tienen mayor demanda son jefe de grupo o jefe de obra, responsable de estudios y 'bim manager' con sueldos de hasta 75.000 euros.

Tampoco son para desmerecer los salarios del resto de perfiles. Por ejemplo, un arquitecto, un project manager o un jefe de obra instalaciones puede llegar a cobrar hasta 50.000 euros al año. O un encargo de obra y delineante tener una nómina de hasta 43.000 euros.

Por su parte, en el sector inmobiliario, el perfil mejor pagado es el de director comercial con un rango demasiado amplio, pues puede ir desde los 36.000 euros hasta los 120.000 euros. Mientras, un director técnico y responsable de expansión puede llegar a cobrar 90.000 euros. En distinta escala están los gestores de promociones, consultores inmobiliarios y comerciales de promotores con sueldos medios de entre 45.000 y 50.000 euros.