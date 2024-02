Las actas de la Fed muestran el temor a bajar los tipos de interés antes de tiempo

Los gobernadores de la Reserva Federal (Fed) liderados por Jerome Powell indicaron en su última reunión del 31 de enero que no tienen ninguna prisa por rebajar los tipos de interés desde los niveles actuales de 5,25%-5,5%, y si bien ven con algo de optimismo la evolución de la inflación también consideran que hay que andar con cuidado, según las actas de la reunión que se han publicado hoy.

"Los participantes destacaron la incertidumbre asociada con la duración que sería necesario mantener una postura monetaria restrictiva. La mayoría señalaron los riesgos de avanzar demasiado rápido para aliviar la postura de la política monetaria y enfatizaron la importancia de evaluar cuidadosamente los datos entrantes para determinar si la inflación está bajando de manera sostenible al 2 por ciento", señala el documento que viene a resumir lo discutido en el seno de la Fed.

Los gobernadores votaron por unanimidad que se mantuviesen los tipos de interés y solo un par de miembros del FOMC, el comité de política monetaria, señalaron "riesgos a la baja para la economía asociados con mantener una postura excesivamente restrictiva durante demasiado tiempo", es decir, de que la temida recesión haga acto de presencia finalmente en la economía de EEUU.

Niebla en los datos

El banco central de EEUU se está encontrando con un panorama económico nebuloso que le impide cantar victoria en su cruzada contra la inflación, pero a la vez con algunos indicadores que en otro escenario le llevarían a considerar que la evolución de los precios está bajo control. Por ejemplo, el IPC de enero que se conoció la semana pasada se elevó más de previsto, hasta el 3,1%, dando credibilidad a los temores de que las presiones inflacionistas vuelvan a repuntar.

Por otro lado, los datos de crecimiento han seguido mostrando un amplio crecimiento con el PIB escalando a un ritmo anualizado del 2,5% en 2023, que ha reforzado a la Fed en su actual posición, considerada restrictiva para la oferta monetaria, después de 11 subidas consecutivas de tipos desde marzo de 2022. La fuente de esta fortaleza reside en el mercado laboral, que en enero creó 353.000 puestos de trabajo, también muy por encima de lo previsto.

En un ejercicio de ambigüedad propio del lenguaje de los banqueros centrales, las actas de la Fed muestran cierto optimismo y cautela a la vez. "El aumento del empleo se había moderado desde principios del año pasado, pero seguía siendo fuerte, y la tasa de desempleo se había mantenido baja. La inflación había disminuido durante el año pasado, pero seguía siendo elevada. Los miembros consideraron que los riesgos para lograr los objetivos de empleo e inflación del Comité se estaban equilibrando mejor. Los miembros consideraron que las perspectivas económicas eran inciertas y coincidieron en que seguían muy atentos a los riesgos de inflación", recogen las actas.

El otro ángulo de la política monetaria de la Fed junto con los tipos es la gestión del balance del banco central. Desde junio de 2022, el banco central ha reducido en más de 1,3 billones de dólares su cartera de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas, al permitir que se extingan en lugar de reinvertir los reembolsos y rendimientos que recibe. Los inversores esperan que en marzo se revise también esta política que está restringiendo la oferta monetaria a un ritmo de 95.000 millones de dólares al mes. Algunos analistas prevén que baje a cero en 2025.

Bajadas de tipos, sí... pero no en marzo

"Casi todos los participantes en el Comité creen que sería apropiado reducir las tasas. Sentimos que la inflación está disminuyendo, el crecimiento ha sido fuerte y el mercado laboral está sólido. Lo que estamos tratando de hacer es identificar un punto en el que tengamos una verdadera confianza en que la inflación volverá a situarse en el 2%, para luego comenzar el proceso de revertir el nivel restrictivo", aseguró Powell en la rueda de prensa posterior a la reunión del pasado 31 de enero.

El presidente de la Fed calificó como "poco probable" un movimiento de tipos en marzo, pero emplazó a esa reunión como fecha clave para definir su hoja de ruta porque publicarán las nuevas proyecciones trimestrales sobre desempleo, inflación, crecimiento y otras métricas importantes para el banco central.

"En el contexto actual, dependeremos de los datos. Estaremos analizando esto reunión tras reunión. Basándonos en la reunión de hoy, les diría que no creo que sea probable que el Comité alcance un nivel de confianza para el momento de la reunión de marzo e identifique ese momento como el adecuado, pero eso está por verse", detalló entonces el presidente de la Fed. "Así que no, cuando me preguntas acerca del corto plazo, lo estoy interpretando como marzo. Diría que no creo que sea el caso más probable, o lo que llamaríamos el escenario base", añadió.