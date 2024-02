Powell (Fed) confirma que llegan rebajas de tipos pero ve difícil que sea en marzo

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha confirmado que la mayoría de miembros de la mesa de política monetaria del banco central (FOMC, por sus siglas en inglés) están pensando en bajar los tipos de interés, pero considera que necesitan algo más de convicción en que la inflación ha vuelto a la senda del 2%. "Casi todos los participantes en el Comité creen que sería apropiado reducir las tasas. Sentimos que la inflación está disminuyendo, el crecimiento ha sido fuerte y el mercado laboral está sólido. Lo que estamos tratando de hacer es identificar un punto en el que tengamos una verdadera confianza en que la inflación volverá a situarse en el 2%, para luego comenzar el proceso de revertir el nivel restrictivo", explicó el gobernador en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Fed.

La Fed dejó los tipos de interés en pausa, en el rango del 5,25% al 5,5%, por cuarta reunión consecutiva, su nivel más alto desde 2001. En su declaración, el banco central fue sutil a la hora de descartar nuevas subidas de tipos al eliminar la mención expresa a hacerlo de su comunicado. En cambio, sí fue explícito a la hora de descartar un recorte a corto plazo. "El Comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya ganado mayor confianza en que la inflación", señaló. En este sentido, Powell insistió en la necesidad de tener más datos sobre la mesa para adoptar un enfoque menos restrictivo de su política monetaria.

"En el contexto actual, dependeremos de los datos. Estaremos analizando esto reunión tras reunión. Basándonos en la reunión de hoy, les diría que no creo que sea probable que el Comité alcance un nivel de confianza para el momento de la reunión de marzo e identifique ese momento como el adecuado, pero eso está por verse", detalló el presidente de la Fed. "Así que no, cuando me preguntas acerca del corto plazo, lo estoy interpretando como marzo. Diría que no creo que sea el caso más probable, o lo que llamaríamos el escenario base", añadió.

Un giro en el lenguaje

Algunos observadores de la Fed habían estado buscando lenguaje para enfatizar que era poco probable que se realizaran más aumentos de tasas, pero la declaración dejó la pregunta al menos algo abierta. Antes de la reunión, los mercados esperaban que la Reserva Federal pudiera comenzar a reducir su tasa de endeudamiento de referencia a un día tan pronto como marzo, siendo mayo también un posible punto de lanzamiento. Sin embargo, los miembros la Fed han sido más cautelosos acerca de sus intenciones, advirtiendo que no ven la necesidad de actuar rápidamente mientras observan cómo se desarrollan los datos.

El comunicado del FOMC indicó que el crecimiento económico ha sido “sólido” y destacó los avances logrados en materia de inflación. “El Comité considera que los riesgos para lograr sus objetivos de empleo e inflación se están equilibrando mejor. Las perspectivas económicas son inciertas y el Comité sigue muy atento a los riesgos de inflación", señala la Fed. De la declaración desapareció una cláusula clave que hacía referencia a “el alcance de cualquier endurecimiento adicional de la política”.

"Al considerar cualquier ajuste al rango objetivo para la tasa de fondos federales, el Comité evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos", reza el comunicado. Ese lenguaje reemplazó una serie de factores con sesgo más agresivo desde el punto de vista de la política monetaria que incluyen “el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los retrasos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y los acontecimientos económicos y financieros".

Riesgo de re-inflación

Powell puso el acento también en la posibilidad de que la inflación se muestra más pegajosa de lo previsto debido a la propia fortaleza del crecimiento de la economía y del mercado laboral. "El riesgo de que la reinflación se acelere es un riesgo, pero creo que es mayor el riesgo de que se estabilice en un nivel significativamente superior al 2%. Eso me parece más probable. Por supuesto, si la inflación sorprendiera subiendo de nuevo, tendríamos que responder y eso sería una sorpresa en este momento, pero es por eso que estamos manteniendo nuestras opciones abiertas aquí y por qué no nos apresuramos [a bajar los tipos]", apuntó el responsable del banco central.

Para Powell, la necesidad de que los datos confirmen que van en la buena dirección es crucial porque una vez decidan dar marcha atrás con los tipos ya no habrá tiempo para rectificar. "Por tanto, creo que ambos son riesgos, pero creo que el riesgo más probable es el que mencioné, que es que has tenido seis buenos meses, muy buenos meses, ¿pero qué va a suceder realmente aquí? Cuando miremos hacia atrás, ¿qué veremos? ¿La inflación habrá bajado y luego subido de nuevo? ¿Los últimos seis meses están inflados por factores que no se repetirán? No creemos que sea así. Eso no es lo que pensamos, pero esa no es la pregunta que nos estamos haciendo y que tenemos que hacer, y queremos sentirnos seguros al respecto", aseguró.

Reducción del balance

Por último, la Fed mantuvo sin cambios sus planes de reducción de balance a un ritmo de 95.000 millones de dólares mensuales entre deuda del Tesoro y bonos respaldados por hipotecas. En este sentido, los responsables de la política monetaria ven factible seguir a ese ritmo al menos hasta la reunión de marzo, cuando revisarán esa cifra. Hay expertos que comienzan a señalar que la Fed reducirá esa salida de bonos de su balance para terminar a finales de este año. Powell destacó el logro de haber esquivado el aterrizaje brusco de la economía después de haber subido los tipos de interés en más de 500 puntos básicos y recortado su balance en más de 1,3 billones de dólares desde que comenzó el ciclo de endurecimiento.

"Sí, así que comenzaría diciendo que hasta ahora la reducción del balance ha ido muy bien. Y a medida que el proceso ha continuado, estamos llegando a ese momento en el que las preguntas comienzan a centrarse más en la velocidad de la reducción y todo eso. En esta reunión, tuvimos algunas discusiones sobre el balance. Estamos planeando iniciar discusiones en profundidad sobre los problemas del balance en nuestra próxima reunión en marzo", admitió Powell.

La Fed tiene presente que cualquier cambio en sus herramientas de liquidez inciden mucho más deprisa en las expectativas del mercado. "Si estás normalizando la política, podrías estar reduciendo las tasas, pero continuando con la reducción del balance. En ambos casos, eso es normalización, pero desde un punto de vista monetario estricto, podrías decir que uno está aflojando y el otro está ajustando. Eso podría suceder. No es algo que estemos planeando o pensando, pero estamos considerando llegar a un punto donde veremos la continuación de la reducción del balance, lo estamos observando cuidadosamente y lo evaluaremos en marzo", dijo.

Powell recordó que el banco central tiene confianza en crecimiento, pero no hasta el punto en que sientan que es una decisión altamente consecuente comenzar el proceso de reducción de restricciones. "Queremos hacerlo bien. Sentimos que la economía sólida, el mercado laboral fuerte, la inflación descendente nos dan la capacidad para hacerlo. Sentimos que es la mejor manera de servir al público. Porque, en última instancia, hemos avanzado mucho en la inflación, pero queremos asegurarnos de que el trabajo se haga de manera sostenible. Eso se reflejará en nuestras comunicaciones. No mantendremos eso en secreto", concluyó.