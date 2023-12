La banca europea 'mete la tijera' a sus depósitos ante el freno en los tipos del BCE

La escalada progresiva de tipos de interés que ha llevado a cabo en Banco Central Europeo (BCE) en el último año y medio ha provocado que los bancos aumentaran las rentabilidades de los depósitos a plazo fijo para competir contra los tipos europeos. Sin embargo, en el mes de octubre, el BCE frenó en seco las subidas de los tipos de interés, provocando que las rentabilidades ofrecidas en los depósitos también desciendan gradualmente. Hasta octubre eran cerca de diez los bancos que presentaban rentabilidades por encima del 4% en sus depósitos a doce meses, en la actualidad no llegan ni a cinco los que superan el 4% tras haber bajado o retirado sus ofertas.

Los depósitos a plazo fijo son una alternativa para aquellos que quieran rentabilizar sus ahorros con productos que presentan un bajo riesgo. Con un depósito a corto plazo, los ahorradores pueden optar a grandes rentabilidades sin renunciar a la liquidez de tu capital, al que acceden a los pocos meses. No se comprometen a no tener disponible el dinero depositado por más de un año.

Los movimientos de los depósitos a doce meses

La plataforma Raisin hace una selección de los depósitos a doce meses que han modificado sus rentabilidades en el último mes como consecuencia del parón de subida de tipos del BCE. El banco estonio LHV Pank ha disminuido el interés que ofrecía en su depósito a un año a los clientes desde 4,15% hasta el 2,25%. También ha bajado la rentabilidad del depósito a doce meses del banco PayRay hasta el 3,85%, la semana pasada estaba al 3,95%.

Entre los depósitos a doce meses que han disminuido el tipo de interés que ofertan, el del banco Fjord Bank se mantiene como la opción una de las opciones con mayor rentabilidad, un 3,9%, frente al 4,1% que ofrecía a principios del mes de diciembre. En cuanto a los importes exigidos, requiere una inversión mínima de 1.000 euros y una inversión máxima de 95.000 euros. Lituania tiene una retención fiscal estándar del 15%, aunque existe la posibilidad de reducirlo al 10% presentando el certificado de residencia fiscal con convenio para Lituania, así como el formulario "Claim for Reduction or Exemption from the anticipatory Tax withheld at Source", que proporciona Raisin, como máximo hasta cuatro semanas antes la fecha de vencimiento del depósito.

Sin embargo, también hay depósitos que han presentado subidas en sus rentabilidades en diciembre. Uno de ellos es el depósito a doce meses del banco belga CKV, que ha aumentado la rentabilidad que ofrecía en 0,1 puntos, del 3,15% al 3,25%. Por último, el depósito a un año de Klarna, presenta un interés del 4,16%, frente al 3,76% de final de noviembre.

Caída de la rentabilidad a seis meses

Los depósitos a seis meses también han rebajado las rentabilidades a causa del estancamiento de los tipos de interés por parte del BCE. El de LHV Pank en una semana ha pasado de ofrecer un 3,65% a un 1,5%, siendo el depósito a seis meses que mayor caída del tipo de interés ha presentado. El banco PayRay también ha disminuido la rentabilidad de su depósito a seis meses desde el 3,95% hasta el 3,82%.

Por último, el depósito del banco sueco Collector ha pasado de un 3,94% de rentabilidad a un 3,75%. En cuanto a las condiciones de contratación, el banco exige un importe mínimo de 500 euros y un importe máximo de 85.000, sin retención fiscal establecida.

Klarna, una de las mejores opciones para ahorrar

De la misma manera que con los depósitos a doce meses, Klarna ha incrementado la rentabilidad que ofrece a sus clientes en los depósitos a seis meses. El tipo de interés ha pasado de ser un 3,62% a rozar el 4%, 3,98%. Por lo tanto, el banco sueco se ha convertido en una de las mejores alternativas para los ahorradores en diciembre.