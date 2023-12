Depósitos a muy corto plazo para rentabilizar el ahorro sin grandes riesgos

A pesar del parón anunciado por el Banco Central Europeo (BCE) en el ciclo de subidas de tipos, las rentabilidades de los depósitos se mantienen aún en un nivel muy elevado tras la carrera de los bancos por mejorar sus ofertas desde que el organismo adoptó una política restrictiva el año pasado. Aprovechando las buenas condiciones ofrecidas por los bancos, los ahorradores más conservadores pueden obtener remuneración por su dinero rápido y sin riesgo con compromisos a corto plazo.

A las menores rentabilidades ofrecidas para este tipo de productos de ahorro en general en España se suma el hecho de que no muchos bancos nacionales ofrecen depósitos con una vida tan corta. Por eso, muchos clientes miran al extranjero a la hora de decidir a donde destinar su ahorro, pero algunas entidades españolas han lanzado ofertas que compiten con las de sus homólogos europeos, llegando a superar el 3%.

Aun así, entidades como la italiana BFF se colocan muy por encima con su Cuenta Facto, un depósito sin vinculaciones ni gastos adicionales que a un plazo de tres meses ofrece una rentabilidad del 4,06% TAE. El importe mínimo para contratar este depósito es de 5.000 euros y el máximo es de 3.000.000 euros. El banco cuenta con sede en España y está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos Italiano, que garantiza los primeros 100.000 euros del depósito. Por su parte, BIG (Banco de Inversión Global) también da acceso a una oferta con una remuneración del 4% TAE a tres meses.

Otras ofertas desde el 3% al 4% de rentabilidad

El segundo banco italiano que ofrece una rentabilidad muy atractiva por su depósito a tres meses es Banca Progetto, que lo comercializa con una Tasa Anual Equivalente (TAE) del 4,0%. Al igual que con el de BFF, el Fondo de Garantía de Italia asegura hasta 100.000 euros y la entidad no cobra ni gastos ni comisiones al cliente. Progetto no admite cancelación anticipada de sus depósitos y al final del plazo se renueva automáticamente, a menos que el cliente desactive la extensión. La contratación del depósito está disponible para importes entre los 10.000 y 100.000 euros.

Raisin, la plataforma alemana para comprar y contratar productos de ahorro europeos, destaca, además de las ofertas de bancos italianos, los depósitos a tres meses comercializados por los lituanos PayRay y SME Bank. Las dos entidades protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos de Lituania ofrecen intereses del 3,90% y 3,75% TAE, respectivamente. El importe mínimo para el depósito del SME es de 10.000 euros, mientras que el de PayRay se puede contratar a partir de los 5.000 euros. a diferencia de los bancos italianos, Lituania si realiza una retención fiscal automática del 15%, pero se puede reducir hasta el 10% con la presentación de un certificado de residencia fiscal y compensar al rellenar la declaración de la renta para evitar pagar impuestos dos veces.

Collector, la marca bajo la que opera el sueco Norion Bank AB, dispone de un depósito a tres meses con una rentabilidad anual del 3,20%, garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Suecia hasta el límite de 1.050.000 coronas suecas. El depósito se puede firmar desde los 500 euros hasta los 85.000, no es posible cancelarlo de forma anticipada y no se aplica retención fiscal a los no residentes.

Bancos españoles con depósitos a tres meses

Aunque los tipos de interés de los bancos españoles se sitúan por debajo de los ofrecidos por la mayoría de entidades de otros países de Europa, hay quien prefiere invertir su dinero en un producto que este adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. No muchos bancos nacionales comercializan depósitos con este plazo, pero hay dos entidades con ofertas atractivas para obtener rentabilidad asegurada de los ahorros sin salir del mercado español.

Con SelfBank se puede contratar hasta el 31 de diciembre un depósito a tres meses con una rentabilidad del 3,05%, para clientes existentes y nuevos que abran una Cuenta Self sin coste adicional. Se puede acceder a este depósito con un importe a remunerar entre los 1.000 y 1.000.000 euros y este banco sí que ofrece la posibilidad de cancelar de forma anticipada el depósito si se necesita recuperar el dinero antes de la fecha de vencimiento. En este caso, al cliente no se le abonarán los intereses correspondientes.

También hasta el final de este año mantendrá MyInvestor su oferta de depósito a 3 meses con un 2,90% TAE, para importes desde los 10.000 euros hasta los 100.000 euros. Para contratar este depósito no es necesario pagar comisiones ni comprar productos vinculados más allá de abrir una cuenta corriente 'online' gratuita con la entidad y los intereses se abonan al vencimiento siempre que el cliente no haya solicitado la cancelación del depósito antes de esta fecha.