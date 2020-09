Santander clona su 'Horizonte 2026' con menor rentabilidad y mayor coste

Banco Santander ha 'clonado' su fondo Santander Horizonte 2026, al igual que sucediera con su fondo con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado en 2025. La gestora de fondos de la entidad presidida por Ana Botín ha lanzado la versión dos de este producto (Santander Horizonte 2026 2), que ha sido registrado recientemente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) justo dos meses después de la constitución del primero.

Hasta aquí todo normal ya que no deja de ser el registro de un nuevo fondo de inversión. No obstante, lo más llamativo es que el producto es prácticamente el mismo puesto que el objetivo estimado no garantizado consiste en obtener a vencimiento (2026) la inversión inicial mantenida así como una rentabilidad adicional por cinco reembolsos obligatorios, similar a un dividendo, que rentarán un 0,55% en el caso del primero y del 0,45% en el segundo. Aquí es donde está la gran diferencia ya que, con estos pagos, el 'clon' ofrece una rentabilidad mucho más reducida ya que la TAE no garantizada del primero es de un 0,48% mientras que la del segundo es de un 0,38%, siendo el vencimiento de prácticamente el mismo tiempo salvo por un mes. Por tanto la rentabilidad bruta estimada del primero será para todo el periodo de referencia de 4,76% frente al 4,35% del lanzado dos meses después.

Desde la gestora del Banco Santander señalan a La Información que lanzan esta segunda versión debido a la finalización de la comercialización el 22 de septiembre del Santander Horizonte 2026. No obstante, achacan la diferencia de rentabilidad entre ambos productos a "los movimientos del mercado, que obligan a bajar los tipos".

Esta rentabilidad es más reducida ya que la segunda versión, pese a tratarse del mismo producto, lleva aparejado unos costes o gastos corrientes anuales algo más elevados (0,36% frente al 0,35%). Esta diferencia explica, junto a los dividendos, el resultado final a vencimiento de un producto que invertirá principalmente en renta fija privada (se incluyen depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) de emisores de los países de la OCDE (excluye emergentes) y que podrá invertir en deuda pública emitida/avalada por Estados de la UE o Comunidades Autónomas, con una duración similar a la de vencimiento de la estrategia.

La situación es totalmente distinta a la que se produjo con el lanzamiento de su fondo Santander Horizonte 2025 puesto que el inicial ofrece una rentabilidad inferior a la segunda versión. Este componente explicaría que el segundo, pese a lanzarse más tarde, tenga un tamaño mayor ya que cuenta con un patrimonio de 528,3 millones de euros frente a los 350,7 millones que logró con el primer lanzamiento. No obstante, este producto inicial batió en solo tres meses la rentabilidad que se estimó para los cinco años (4,89%) y actualmente cotiza con un valor liquidativo de 104,1794 euros, según datos de la Bolsa de Madrid, ligeramente por debajo de dicha rentabilidad mientras las participaciones del 'clonado' cotizan sobre los 102,1808 euros.

La gestora de la entidad cántabra con Santander Horizonte 2026 ha logrado captar más de 420 millones de euros desde que lo registrara en la CNMV el pasado 17 de julio de este año tras obtener la pertinente autorización del supervisor. Este producto financiero goza, al igual que la versión dos, de una advertencia del supervisor ya que "no tiene garantía de un tercero, por lo que ni el capital invertido ni la rentabilidad están garantizados". Ambos fondos no cuentan con comisiones durante sus dos primeros meses de vida y, pasado dicho tiempo, la de gestión se sitúa en el 0,3% y la de suscripción en el 5% desde que el fondo alcance 50 millones de euros.

Los productos garantizados de rendimiento fijo figuran entre los pocos que escapan de caídas durante este año, según datos de la patronal Inverco. Los productos de esta categoría avanzan, de media, un 0,43% en 2020 cuando el total de fondos de inversión en nuestro país retrocede un 2,71%. De hecho, es la segunda más alcistas y únicamente es superada por los de Renta Variable Internacional Estados Unidos, que sube un 4,7% apoyado por la buena marcha de Wall Street, que cotiza cerca de máximos históricos.

La gestora de Banco Santander, que venía por detrás de Caixabank en la lucha por la hegemonía en la industria de fondos tras la integración de Popular, ve como la distancia está cerca de ampliarse. La entidad catalana cuenta con un patrimonio gestionado de 46.520 millones de euros frente a los 43.522 millones de euros de la firma dirigida por Ana Botín. No obstante, la primera se va a fusionar con Bankia, cuarta por cuota de mercado en nuestro país, por lo que incorporará los casi 20.000 millones de patrimonio de la gestora del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri.