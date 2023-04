Las bolsas europeas insisten en completar la Unión del Mercado de Capitales en la UE

Las bolsas del Viejo Continente hacen un llamamiento para acelerar en la puesta en marcha de la Unión del Mercado de Capitales ante el nuevo entorno de elevados tipos de interés. En un comunicado, la Federación Europea de Bolsas (FESE, por sus siglas en inglés) han pedido a las autoridades europeas completar cuanto antes este proceso, ya que supone un buen instrumento para captar fondos, especialmente, tras la crisis bancaria y la política monetaria restrictiva. "La menor capacidad de los bancos para financiar la economía y los presupuestos públicos más restringidos hacen que los mercados de capitales importan más que nunca", precisan en un documento emitido este jueves.

La organización alude a la petición realizada por varios líderes europeos, entre los que se encuentran Paschal Donohoe (Eurogrupo), Christine Lagarde (BCE), Charles Michel (Consejo Europeo), Ursula Von der Leyen (Comisión Europea) y Werner Hoyer (BEI) en el que pedían más ambición en este proyecto en aras de canalizar los ahorros y las inversiones extranjeras de Europa hacia el crecimiento económico. En este sentido, lamentaban que el grueso de los fondos externos que obtienen las empresas provenga del sector bancario, con una cuota del 75%, mientras que el mercado de bonos representa el 25% restante, justamente lo contrario a lo que ocurre en Estados Unidos.

Desde FESE lamentan que hasta la fecha, la UMC no se ha conseguido invertir la la "excesiva" dependencia de la financiación bancaria ni ha logrado movilizar el capital de los ciudadanos europeos. "Los mercados de capitales sólidos desempeñan un papel económico clave como motores del crecimiento y la creación de riqueza, pero también para la resiliencia frente a perturbaciones exógenas", añaden. La organización, integrada por 35 bolsas de valores, bonos, derivados y materias primas presentes en 30 países y propiedad de 17 grupos financieros, pide un ecosistema de cotización "robusto" y transparente, al tiempo que asegura que las reformas que se están debatiendo en el momento actual en Bruselas representan una "auténtica oportunidad" para fortalecer los mercados de capitales y elevar su atractivo.

Así, alude a la propuesta de Ley de Cotización considera que considera que ha sido un paso positivo en esta dirección, ya que las propuestas actuales logran un equilibrio efectivo entre proporcionar a los inversores la información que necesitan y hacer que las cotizaciones sean más eficientes y efectivas, permitiendo a las empresas cotizar en Europa. "Esto debe ser una llamada de atención para que la inclusión en la lista vuelva a ser atractiva, con requisitos menos onerosos", dijo el presidente de FESE, Petr Koblic.

De forma paralela, FESE también cree que la futura Estrategia de Inversión Minorista será "crucial" para movilizar los ahorros de los ciudadanos y permitirá elevar la liquidez de los mercados de capitales comunitarios. "Necesitamos movilizar la base minorista para tener niveles de participación como los que tienen los países anglosajones, rebajando el coste de capital para los emisores y mejorando los retornos para los inversores", han indicado. "Los responsables políticos tienen una última oportunidad bajo el mandato actual de mejorar el entorno regulatorio en los mercados de capitales con coherencia, de modo que Europa mejore su competitividad", ha apuntado el director de FESE, Rainer Riess.

Por último, respecto a la normativa MiFID II, alegan que se trata de una "verdadera" oportunidad para diseñar mercados de capitales "fuertes y líquidos" que Europa necesita para financiar la innovación y la transición sostenible. "Abordar las principales deficiencias de la estructura del mercado de la UE, mejorando la transparencia del mercado, la equidad para todos los inversores, en particular el comercio minorista, y lograr un equilibrio entre los modelos comerciales y los efectos secundarios negativos de la fragmentación debe ser la prioridad fundamental de la presente revisión, que enmarcará el funcionamiento de los mercados de capitales de la UE durante la próxima década.

Este proyecto ha adquirido relevancia tras la decisión de Ferrovial de comenzar a cotizar en Países Bajos para debutar en Wall Street. De hecho, la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde atribuyó el traslado de la sede fiscal de la citada compañía a la fragmentación de los mercados de capitales en Europa. "No quiero comentar este caso específico porque no lo conozco, pero esta historia me convence, incluso más, de que tenemos que luchar por una unión del mercado de capitales", precisó en una visita a España. Con anterioridad, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, también desveló su intención de acelerar este proyecto cuando España ostente la presidencia de la UE durante la segunda mitad de 2023.