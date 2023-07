Buy & Hold: "Hacía muchos años que los bonos de calidad no estaban tan baratos"

La continuidad de las subidas de los tipos de interés y el conato de crisis financiera han condicionado el rumbo de los mercados este 2023. Una situación que aboca a los inversores al escepticismo, pese a que pueden encontrar oportunidades. "Hacía muchos años que los bonos y las acciones de calidad no estaban tan baratos", señalan desde Buy & Hold. En su carta semestral, la gestora independiente admite que el mayor movimiento de su cartera de este 2023 lo ejecutaron al calor de la "crisis de confianza" del pasado marzo con la construcción de una posición en bonos convertibles en acciones, así como en deuda subordinada.

"Las declaraciones del principal accionista de Credit Suisse sirvieron en esta ocasión para prender la mecha y facilitarnos un movimiento táctico fruto de nuestro constante seguimiento del mercado", ha señalado el CEO y gestor de renta fija de Buy & Hold, Rafael Valera. En concreto, construyeron una nueva posición en CoCos de BBVA, incorporaron bonos Tier 1 de CaixaBank y se han reforzado en bonos perpetuos en Ibercaja. En conjunto, las emisiones con grado de inversión suponen el 65% del fondo B&H Bonds, mientras que en B&H Deuda está formado en un 90% por bonos de investment grade.

En el marco de la renta variable, en el encuentro han puesto el foco en el 'rally' vivido por las grandes tecnológicas, que ha provocado una distorsión de las ganancias cosechadas por las bolsas. Con datos recabados por la gestora, la rentabilidad en el primer semestre del S&P500 ha sido del 16%, al tiempo que los catalogados como 'siete magníficos' (apelativo con el que se alude a Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Tesla y Meta) han escalado un 59%. "No compartimos la visión de que los mercados de renta variable están caros, aunque sí creemos que hay un puñado de empresas de enorme tamaño y con gran peso en los índices que sí lo están", ha señalado Julián Pascual, presidente de la firma.

La declaración descansa en el hecho de que el S&P500 cotizaba al cierre de junio con un multiplicador de beneficios de 18,5 veces según las estimaciones para 2024 y de 16,8 veces para 2025. "A primera vista no parece barato, pero si en el cálculo del PER excluimos a Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla y Amazon, el multiplicador se reduce a 16,3 veces el próximo año y 15 veces a 2025, "en línea con los multiplicadores históricos de la bolsa", precisan. Esta misma ratio se reduce a 12,5 veces para el siguiente ejercicio en el caso del PER S&P 600, que es un índice de 600 valores americanos de mediana y pequeña capitalización.

Un escenario que han aprovechado para reducir su peso en algunos gigantes como Alphabet, Microsoft, LVMH y Amazon. En su lugar se han decantado por valores de mediana y pequeña capitalización de "gran calidad" que, a su juicio, están infravalorados. Entre ellos destacan Catalana Occidente y CarMax. "Se está desarrollando un mercado alcista en un entorno escéptico, lo que indica que es probable que todavía haya bastante recorrido para nuestras carteras", argumentan.