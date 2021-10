¿Llega la calma tras la tempestad? El gas se enfría tras el pánico del 6 de octubre

La escalada del precio del gas natural da un pequeño respiro en medio de una crisis energética inédita que afecta ya numerosas industrias y amenaza la recuperación económica tras la pandemia. El índice de referencia en Europa (TTF), que marcó su máximo histórico hace apenas dos semanas, cotiza ahora en mínimos desde hace un mes. La tendencia bajista es similar en el mercado Ibérico (Mibgas) o en el Henry Hub norteamericano en los últimos días. Las preocupaciones ante un invierno frío y la escasez de gas hicieron saltar las alarmas, disparando la volatilidad del mercado entre tensiones geopolíticas. Pero una vez se ha normalizado la situación, aún en máximos, el coste remite poco a poco.

El pasado 6 de octubre el Title Transfer Facility (TTF) holandés, que marca el precio de los contratos de los futuros europeos de gas de noviembre, registró un precio nunca visto: máximo intradía, 161 euros/MWh tras dispararse hasta un 30% en el día, y máximo histórico, 116,02 euros/MWh. El aumento fue la respuesta del mercado a las diferentes propuestas de los países para hacer frente a estos precios. Por ejemplo, varios países europeos, entre ellos España, llamó a comprar de forma conjunta energía. Sin embargo, estas políticas son "inoportunas", según Norbert Rücker, director de Economía e Investigación Next Generation de Julius Baer, porque en lugar de calmar a los mercados, alimentan el nerviosismo.

La moderación actual responde a "los mecanismos de autocuración del mercado", es decir, los propios precios altos del gas curan los máximos al propiciar la ruptura de la demanda. Ahora, el TTF holandés marca un precio mínimo en el último mes, casi un 24% menos que su récord hace dos semanas. En concreto, este viernes marcaba los 88,5 euros. La caída también se refleja en otros mercados clave. En el Mibgas ibérico, el precio del gas superaba este viernes los 88 euros, frente a los 111 euros que ha llegado a marcar en días anteriores. El Henry Hub de EEUU, por su parte, se mueve ya en los 5,2 dólares/mmBtu, un dólar menos que su máximo en trece años, mientras que los futuros de Londres también retroceden un 25% desde su máximo registrado el 5 de octubre.

Esto coincide con las conclusiones del debate del Consejo Europeo este jueves, donde la crisis energética ha ocupado un papel clave. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea apuestan por no actuar de momento y acordaron esperar hasta diciembre para observar la evolución de los precios del mercado energético antes de decidir sobre los próximos pasos. Tras horas de debate, los Veintisiete pactaron un texto conjunto que, no obstante, no concreta ninguna medida y únicamente ofrece un calendario sobre cuándo debatir las medidas.

De esta manera, la UE aleja la crisis energética del escenario de excepcionalidad y urgencia, como pedían, entre otros países, España o España. Frente a ellos, otro grupo sostiene que la situación es temporal y solo es necesario adoptar medidas de apoyo a hogares y empresas. Pese a la 'calma' en los últimos días, el coste del precio del combustible energético está todavía lejos de las cifras que se marcaban a principios de año. Respecto a su coste hace un año, el TTF holandés se ha disparado un 400%.

Aún así, desde el banco suizo Julius Baer apuestan por una tendencia bajista para el gas natural en los próximos meses y destacan que los suministros tanto en Europa como en América del Norte ya no son tan ajustados y la situación del almacenamiento se ha aliviado últimamente. Rücker pone el foco en los movimientos políticos, como los flujos de gas ruso hacia Europa, como factor para condicionar su evolución. Pero también siguen de cerca "elementos que están impulsados por el mercado, como las exportaciones de gas natural de EEUU".

El petróleo también se modera

El analista del banco privado cree que la crisis energética -incluidos los máximos del petróleo- "es en gran medida un fenómeno cíclico y no estructural". En el caso del crudo, señalan que la tendencia en las próximas semanas será "neutral". Así lo reflejan los precios de referencia que, aunque no se han moderado como el gas, se mantienen. El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia en Europa, cotiza próximo a los 85 dólares, precio máximo desde hace siete años. Mientras, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que marca el coste en EEUU, se sitúa en torno a los 83 dólares el barril, con una revalorización desde el comienzo del año que ronda el 70%.

Rücker apunta que los movimientos políticos también presionan al alza estos precios. En el caso del petróleo, su coste se ve impulsado ahora por la "injerencia" de China que interviene en el mercado a través de la eliminación de las restricciones a la minería, la relajación de los mecanismos de precios de la energía y la reducción de las actividades especulativas. Además, la crisis se vio originada por la reapertura que disparó la demanda, la cautela en relación con el suministro de la OPEP, unido a una inversión insuficiente en la industria. Aún así, el anuncio del aumento de los suministros de carbón chino provenientes de la minería y las importaciones "comienzan a calmar las preocupaciones por la escasez".