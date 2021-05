La crisis del bitcoin golpea a las firmas con criptomonedas en su balance

La crisis del bitcoin y del resto de criptomonedas esta semana se llevó en solo 72 horas un billón de dólares. Este jueves, pese a que la moneda digital mantenía los 40.000 dólares, las caídas continuaban y la capitalización total del mercado es de casi 1,8 billones de dólares, frente a los 2,1 billones que registraba el martes.

Pero, además, este 'crash', originado tras el anuncio de que Tesla dejaba de aceptar estos activos como método de pago y agravado por la decisión de China de prohibir el uso de las criptomonedas para todas las transacciones en el país, ha salpicado a las compañías relacionadas con el universo de criptodivisas. Tesla, Coinbase, MicroStrategy... las firmas con criptomonedas en sus balances registraron importantes caídas en bolsa desde el lunes, perdiendo hasta el 13% de su valor en solo tres días. Pese a que este jueves lograban repuntar tras los mensajes mandados desde las autoridades estadounidenses que pretenden ponerles cerco fiscalizando las transacciones de más de 10.000 dólares, las subidas no compensan todavía lo perdido en los días anteriores.

Según la web Bitcoin Treasuries, la compañía de software Microstrategy es la mayor volumen de bitcoins acumula en su balance, más de 9.000 que equivalen a 3.700 millones de dólares. Pese a que ese valor sigue siendo superior al de su inversión inicial para su tesorería, la apuesta por el sector le ha costado un caída en sus acciones de casi el 10% desde el inicio de la semana. Este miércoles se dejó un 6,6%, mientras que este jueves lograba recuperarse con una subida del 4%. Aún así, cotiza en los 473 dólares la acción. Este desplome le hace distanciarse aún más de sus máximos anuales, en febrero llegó a superar los 1.270 dólares por título, y hace perder todo lo ganado en el año al situarse en mínimos desde enero.

Coinbase, que, además de contar con cerca de 218 millones de dólares en bitcoin en su balance, depende del universo 'cripto' al ser una plataforma que permite su intercambio, es la otra gran afectada. De lunes a miércoles perdió casi el 13%, aunque este jueves también lograba un repunte del 3,8% con lo que caída semanal se reduce al 9,6%.

Tesla, cuyo fundador Elon Musk es uno de los responsables de los vaivenes de las criptomonedas, mantiene una tendencia bajista en el año, lejos de los 700 dólares por acción en los que cerró el año 2020. Pero en el mes de mayo acumula la mayor caída, superior al 20%. En febrero anunció que aceptaba el bitcoin como medio de pago, impulsando a la criptomoneda, pero también ligó su valor a la evolución de los activos virtuales. Apenas tres meses da marcha atrás en su decisión, iniciando la crisis actual que ha llegado a desplomar el precio del precio del bitcoin por debajo de 40.000 dólares. Como consecuencia, su cotización también cayó, aunque en menor medida, un 2,5%. La recuperación de este jueves, superior al 4%, le permite mantenerse en la semana.

Por el contrario, Marathon, otra de las grandes empresas expuestas al universo 'cripto' con 218 millones de dólares en su balance de bitcoin, no ha visto fluctuar tanto su cotización. Tras caer un 1,9% y un 1,2% este martes y miércoles, ayer repuntaba ligeramente un 0,2%. Aún así también mantiene la semana en negativo, perdiendo cerca del 0,7%.

Por su parte, Square y PayPal, que facilitan transacciones con criptomonedas y la primera cuenta con 323 millones de dólares en bitcoin en su tesorería, también registraron caídas los últimos días, aunque también cerraron este jueves al alza. Nvidia es otra de las compañías que se vinculan al sector de las criptomonedas, aunque por un caso distinto. No cuenta con bitcoins en su tesorería, pero fabrica chips que se utilizan en la minería de las criptomonedas, uno uso que trata de frenar. La exposición al mercado es, por tanto, limitada. Pese a que este martes también cerró en rojo, se recuperó pronto y este jueves cerró con una subida del 3,9%.

La contaminación del minado en el punto de mira

La crisis del bitcoin ha vuelto a poner el foco en su consumo energético, así como la contaminación que produce su minado, al igual que otras criptomonedas. Elon Musk, fundador de Tesla, justificó la decisión de la compañía de no aceptar más bitcoin como medio de pago por el impacto medioambiental y el anuncio se produjo días después de advertir sobre el creciente uso de combustibles fósiles, especialmente carbón, para generar la energía que exige el minado (creación) de bitcoins. En su tuit, Musk avanzó que Tesla volvería a utilizar el bitcoin como moneda cuando el proceso de minado se realice con energías más sostenibles.

Esta decisión, como destaca Alexander Ruchti, analista de Julius Baer, también "asesta un golpe al entorno criptográfico y, en concreto, a las criptomonedas que operan utilizando el mecanismo de consenso 'Prueba de trabajo' (PoW, por sus siglas en inglés)". Se trata de un algoritmo muy eficaz y que ofrece altos niveles de seguridad en el minado de algunas 'criptos' como el bitcoin, pero que conlleva un alto consumo energético. Ethereum es otro de los activos que empleaban este algoritmo para el funcionamiento de su blockchain, pero está a punto de migrar a otro, 'Proof of Stake', quitando peso al minado y logrando un menor impacto medioambiental.

De esta manera, la segunda criptomoneda más utilizada, lograría mantener su posición en el mercado frente a otros activos 'ecológicos' que pueden aprovechar la agitación en el mercado para ganar terreno. Se trata de las criptomonedas que ya emplean el mismo mecanismo de 'Proof of Stake', o incluso el de 'Proof of storage' o 'Proof of stake', en ambos casos con menor consumo de energía.