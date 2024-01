Criteria invierte dos millones en acciones de Telefónica desde la entrada de la SEPI. 

Criteria Caixa ha comprado más de 626.000 acciones de Telefónica, por más de 2 millones de euros, desde el pasado 19 de diciembre, cuando el Gobierno autorizó a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones industriales) a comprar hasta un 10% de acciones de la multinacional española. La compañía de inversiones que gestiona el patrimonio de la Fundación La Caixa tiene un 2,53% del capital social de Telefónica, según los datos con fecha de 30 de noviembre que publica la propia compañía.

Desde el pasado 19 de diciembre, Criteria Caixa ha adquirido 626.422 acciones de Telefónica a unos precios que oscilan entre los 3,53 euros y los 3,60 euros en nueve diferentes tandas de compras que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el equivalente al 0,01% del capital. Así, el mismo día 19 se hizo con 120.000 acciones a 3,71 euros por título. La última adquisición, comunicada el 4 de enero, la realizó el pasado 3 de enero, con un total de 2.024 títulos a 3,65 euros por acción.

Las compras se mantienen en un momento corporativo muy particular. Es la primera ocasión en las más de dos décadas desde la privatización en la que el núcleo duro histórico se verá afectado con la llegada de un socio extranjero, como STC. Criteria no ha mostrado su posición pública, pero sí lo ha hecho Caixabank en boca de su consejero delegado, Gonzalo Cortázar, quien admitió hace varias semanas que la llegada de los saudíes "de manera un poco sorpresiva no siempre es la mejor manera de entrar". Insistió en que participarán en "las discusiones que correspondan" en el consejo sobre esta irrupción de los saudíes.

Criteria Caixa lleva comprando acciones de Telefónica desde 2017. La acción de Telefónica cotiza a 3,72 euros por título este lunes. La idea del brazo inversor es ir incrementando su posición progresivamente como ha ido haciendo hasta ahora. El año 2022 lo cerró controlando un 2,17%, mientras que en los primeros seis meses del ejercicio 2023 alcanzó al 2,40%, de acuerdo a sus propias cuentas semestrales. Ese paquete estaba valorado a cierre de junio en 512 millones de euros -menos de la mitad de la posición que tiene en Cellnex que superaba los 1.100 millones-. En ese periodo había desembolsado 48 millones para cubrir estas adquisiciones.

Esta entrada de STC con la compra de hasta el 9,9% a través de derivados financieros -el último 5% está supeditado a las autorizaciones regulatorias- ha supuesto un verdadero terremoto pero aún no ha habido un pronunciamiento formal por parte del Gobierno. Éste no ha hecho público si, efectivamente, ha recibido la documentación necesaria por parte del grupo árabe, controlado por el fondo soberano saudí PIF. A partir de esa presentación tendrá seis meses para dar o no luz verde definitiva, imponiendo potenciales exigencias vinculadas a la inversión u otras decisiones operativas. Quién sí que hizo unas declaraciones sobre este interés fue el propio Álvarez-Pallete, quien insistió en que son una compañía "estratégica".