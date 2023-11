Criteria retoma la compra de acciones de Telefónica tras el 'blackout' del nuevo plan.

Criteria Caixa vuelve a la carga en Telefónica. El brazo inversor de La Caixa acaba de retomar la compra de acciones de la operadora de telecomunicaciones después del periodo de 'blackout', que impide ejecutar transacciones antes de una presentación de cifras de la compañía a firmas con personas vinculadas. Ha invertido algo más de un millón de euros de manera directa. La firma mantiene su plan de incrementar la posición en pleno aterrizaje del gigante saudí STC y ante las intenciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) de tomar una participación.

Según queda reflejado en la documentación presentada formalmente este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha completado la adquisición de cuatro paquetes de acciones en los últimos días que suman unos 289.000 títulos del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete. Los precios a los que se han adquirido rondan los 3,7 euros, por lo que inversión conjunta es de algo más de un millón de euros.

Esta compra se lleva a cabo después del periodo marcado por la ley para evitar las transacciones de títulos por parte de personas con responsabilidades de dirección o estrechamente vinculadas con el grupo cotizado. Criteria está comandada por Isidro Fainé, veterano consejero dominical en representación de Caixabank en la operadora de telecomunicaciones y uno de los grandes protectores de Álvarez-Pallete. La pasada semana no sólo se presentaron las cuentas correspondientes a los nueve primeros meses del año sino que se puso sobre la mesa un nuevo plan estratégico para los próximos tres años que prioriza la generación de caja y la reducción de endeudamiento garantizando un dividendo mínimo.

Además de esta compra de manera directa comunicada al regulador, el pasado día 10 de noviembre se llevó a cabo una venta de 'puts'. Se trata de un derivado financiero con el que el potencial comprador de títulos se protege respecto al precio. Este se ejecuta cuando se cumplen una serie de condiciones vinculadas al precio o a un periodo de tiempo determinado. Por tanto, el holding financiero catalán compraría en el futuro esos 350.000 títulos.

La idea del brazo inversor es ir incrementando su posición progresivamente como ha ido haciendo hasta ahora. El año 2022 lo cerró controlando un 2,17%, mientras que en los primeros seis meses del ejercicio 2023 alcanzó al 2,40%, de acuerdo a sus propias cuentas semestrales. Ese paquete estaba valorado a cierre de junio en 512 millones de euros -menos de la mitad de la posición que tiene en Cellnex que superaba los 1.100 millones-. En ese periodo había desembolsado 48 millones para cubrir estas adquisiciones.

Entre enero y junio, Criteria invirtió 48 millones para subir la posición del 2,1% al 2,4% en la teleco

Las compras se mantienen en un momento corporativo muy particular. Es la primera ocasión en las más de dos décadas desde la privatización en la que el núcleo duro histórico se verá afectado con la llegada de un socio extranjero, como STC. Criteria no ha mostrado su posición pública, pero sí lo ha hecho Caixabank en boca de su consejero delegado, Gonzalo Cortázar, quien admitió hace varias semanas que la llegada de los saudíes "de manera un poco sorpresiva no siempre es la mejor manera de entrar". Insistió en que participarán en "las discusiones que correspondan" en el consejo sobre esta irrupción de los saudíes.

Esta entrada de STC con la compra de hasta el 9,9% a través de derivados financieros -el último 5% está supeditado a las autorizaciones regulatorias- ha supuesto un verdadero terremoto pero aún no ha habido un pronunciamiento formal por parte del Gobierno. Éste no ha hecho público si, efectivamente, ha recibido la documentación necesaria por parte del grupo árabe, controlado por el fondo soberano saudí PIF. A partir de esa presentación tendrá seis meses para dar o no luz verde definitiva, imponiendo potenciales exigencias vinculadas a la inversión u otras decisiones operativas. Quién sí que hizo unas declaraciones sobre este interés fue el propio Álvarez-Pallete, quien insistió en que son una compañía "estratégica".

Consejo en el aire

La composición del consejo está en el aire, no sólo por la previsible petición de un sillón de los saudíes sino también por el intento de hacerse fuerte de la Sepi. Desde el hecho relevante comunicado unos días antes del 'Investor Day', en el que admitía que estaba valorando entrar en el capital pero sin precisar ni porcentaje ni plazos, no ha habido más movimientos. El objetivo de la compañía pública dirigida por Belén Gualda habría sido lograr el favor de otros socios financieros. Esta entrada significaría el regreso del Estado al accionariado del antiguo monopolio público.

Telefónica presentó el pasado 8 de noviembre el plan estratégico hasta el ejercicio 2026. La teleco prometía a los inversores que generará 1.000 millones de euros 'extra' de caja en 2026 (hasta los 5.000 millones en la contabilidad antigua). Esta previsión iba acompañada de una reducción de la inversión y de una subida anual del 1% en los ingresos. Todo ello manteniendo un dividendo mínimo de 0,30 euros por acción en efectivo. La reacción en bolsa no se ha caracterizado por fuertes subidas -de hecho los títulos cotizan prácticamente al mismo nivel del día previo al 'Investor Day'- pese a algunos guiños de analistas como el de Barclays que ha subido el precio objetivo hasta los 4,3 euros y ha destacado las "buenas perspectivas".