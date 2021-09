China al 'desnudo': más oportunidades en bolsa pese a la presión regulatoria

El mercado en verano suele ir acompañado del concepto tedio y del famoso 'esperar y ver' hasta que se reanuda la actividad de los operadores con la rutina habitual. Sin embargo, siempre aparecen serpientes estivales que mantienen el entretenimiento en los mercados y que pueden generar fuentes de preocupación de cara al futuro. En 2021, ese foco ha sido la bolsa china. ¿Cuál es su verdadera situación y qué se puede esperar a partir de ahora?

Primeramente, con el contexto se puede entender su situación actual. La liquidez está impulsando gran parte de lo que ocurre en los mercados de renta variable de China. En todo el mundo estamos viendo cómo muchos inversores minoristas entran en los mercados. La inversión 'retail' tiende a favorecer acciones con amplia visibilidad en medios, como las empresas de vehículos eléctricos en el gigante asiático. Así, gran parte de estos flujos de capital son financiados vía deuda ('margin financing').

Esta financiación alimentó una burbuja en los mercados de renta variable chinos en 2015, y ahora nos encontramos en una situación similar, con los valores growth siendo empujados a máximos extremos.

“De hecho, el diferencial entre valores growth y value en estos mercados está en niveles que no se veían desde la burbuja de las puntocom en 1999 y principios de 2000”, explica Jaime Raga, responsable de relación con clientes de UBS AM Iberia. “Aunque hemos visto una pequeña corrección en el segundo trimestre de 2021, queda mucho camino por recorrer antes de alcanzar valoraciones normalizadas”, añade.

Uno de los principales focos ha estado en los cambios regulatorios del gobierno chino. Un tipo de intervención reguladora no es nueva ni se desvía de su trayectoria histórica. La Comisión Central de Asuntos Económicos y Financieros de China declaró su intención de lograr la “prosperidad común” mediante un reequilibrio del crecimiento, la corrección de las desigualdades sociales y un reajuste de la regulación.

China quiere atajar la desigualdad y promover la movilidad social con cinco herramientas -redistribución, bienestar social, impuestos, caridad y educación inclusiva- y un objetivo claro: aumentar la participación del grupo de renta media en la economía.

“Aunque no es posible prever detalladamente cada uno de los movimientos de las políticas (como el dirigido recientemente a la enseñanza), es importante tener en cuenta el contexto histórico y los objetivos establecidos a largo plazo; y China tiene unas prioridades claras de crecimiento económico que incluyen doblar (una vez más) su PIB per cápita en 2035, y para lograr ese objetivo es esencial contar con un sector privado dinámico y saludable”, analiza Catherine Yeung, directora de inversiones en renta variable de Asia-Pacífico de Fidelity.

La experta sostiene que también es evidente la prioridad asignada a la innovación: muchas de las empresas de los sectores que estamos comentando no solo son grandes empleadores e impulsores de crecimiento, sino también motores de innovación.

“Por otra parte, China no ha ocultado su propósito de desarrollar sus mercados de capitales e internacionalizar el yuan, por lo que es evidente que la creación y la evolución de un entorno estable de inversión, tanto para inversores nacionales como extranjeros, también tiene un papel que desempeñar”, afirma.

Los grandes nichos de rentabilidad en China

Ante este escenario, el sector automovilístico y de componentes ha obtenido la mayor rentabilidad en los últimos 12 meses; sin embargo, esta importante rentabilidad pasa por alto una importante dinámica del sector. Dentro del sector del automóvil, las acciones de vehículos eléctricos se han triplicado o más en los últimos 12 meses. Una de las principales empresas chinas de vehículos eléctricos tiene actualmente una capitalización bursátil casi igual a la de BMW, a pesar de fabricar sólo una décima parte de los coches.

“Somos optimistas en cuanto a las perspectivas a largo plazo del sector de los vehículos eléctricos, pero creemos que las valoraciones no están respaldadas por fundamentales. Muchos actores están entrando en el negocio de los vehículos eléctricos en China debido a las bajas barreras de entrada”, dice Raga. “Por ejemplo, ahora hay empresas inmobiliarias que intentan fabricar vehículos eléctricos; aunque también vemos condiciones similares en otros sectores”, agrega.

Por otra parte, para Yeung las empresas de consumo no solo cuentan con unos fundamentales favorables, sino que también están recibiendo el respaldo de la dirección de las políticas gubernamentales y de los cambios y la evolución del consumidor chino. “Ahora ya no se trata únicamente de lo que compra dicho consumidor, sino también de por qué y cómo compra sus productos y servicios”, argumenta.

Y ahonda: “No solo se observa una tendencia continuada hacia las compras online, sino que además, debido a la urbanización y el aumento de los ingresos, estamos asistiendo a una ‘premiumización’ paralela a un incremento de la cuota de mercado de marcas locales”.

Asimismo, dentro del sector sanitario se están observando tendencias similares con las empresas de biotecnología, mientras que las empresas farmacéuticas de buena calidad se han quedado atrás.

Numerosos sectores están, en opinión del experto de UBS AM, sobrevalorados. Pero esta es la naturaleza de una burbuja, y es muy difícil determinar el momento en el que estallará, como siempre ocurre con estos procesos más especulativos. “Por eso mantenemos exposición a empresas de buena calidad con un crecimiento de los beneficios de dos dígitos que creemos que generarán una buena rentabilidad a largo plazo”, termina Raga