El BCE contesta a Alemania: "Tomamos nota, pero haremos todo lo necesario"

Tomamos, pero cumplimos con el mandato. Eso es lo que ha venido a decirle el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) a los jueces alemanes. El BCE ha hecho acuse de recibo de la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania contra los programas de compra de deuda soberana que lideró Mario Draghi entre 2015 y 2018 por valor de más de 2 billones de euros, en los que estima parcialmente las acusaciones sobre que estas prácticas están prohibidas para el BCE.

"El fallo de la corte alemana están envenenado. No obliga al BCE a cambiar de rumbo de inmediato, pero socava su credibilidad", aseguran desde Bank of America (BofA) Hasta la fecha, y ante la ausencia por omisión de planes de los gobiernos europeos, el BCE se ha convertido en el único muro de defensa frente a la crisis financiera con sus macroprogramas monetarios para actuar rápido. Sin embargo, el Consejo Europeo se ha atascado ante del enfrentamiento entre países como Alemania y Holanda, por un lado, frente a España e Italia, por otro, a la hora de crear o no nuevos instrumentos como los eurobonos.

La decisión judicial de Alemania puede restar potencia de fuego a los futuros movimientos de la autoridad monetaria para aliviar la actual crisis. También pone en riesgo toda la estrategia desplegada hasta ahora para evitar un colapso financiero por el confinamiento forzoso con la pandemia del Covid-19. "El BCE no puede ser la única alternativa para siempre. Los gobiernos tienen que dar un paso al frente. El fallo pone el foco claramente en ello", añaden desde el BofA.

El fallo no considera ilegales los programas de compra (PSPP) del BCE entre 2015 y 2018, pero a la vez apuntan que Alemania no puede participar en ellos y prohíbe al Bundesbank que tome parte en ellos. Los jueces federales dan un periodo de transición de 3 meses para que se aparte, aunque dan la oportunidad al BCE para que justifique la "proporcionalidad" de los 'bazucas' que desplegó Draghi durante su presidencia para estimular la economía y rebajar las primas de riesgos entre los países del euro comprando sus bonos, entre ellos, España.

"[El BCE] recibió una exposición preliminar del gobernador del Bundesbank, Jens Weidmann, y del departamento jurídico del Banco Central Europeo (BCE)", explica el organismo que preside Christine Lagarde, al tiempo que "toma nota" del fallo judicial. Sin embargo, el 'guardián' del euro recuerda a Alemania la jerarquía jurídica comunitaria frente a los dictámenes nacionales y apunta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló en diciembre de 2018 que el BCE está actuando dentro de su mandato de estabilidad de precios.

Se actuó conforme al mandato

Lejos de amilanarse, los gobernadores que comanda Lagarde aseguran en una declaración que el BCE "sigue plenamente comprometido a hacer todo lo necesario dentro de su mandato" para garantizar que la inflación se eleve a niveles cercanos pero por debajo del 2% a medio plazo. "La acción de política monetaria fue adoptada en pos del objetivo de mantener la estabilidad de precios se transmita a todas las partes de la economía y a todas las jurisdicciones de la zona del euro", recuerda.

Pese a que el caso no afecta a la ayuda actual del BCE emitida en respuesta a la crisis del coronavirus con el denominado PEPP, o Programa de Compra de Emergencia Pandémica, por valor de 750.000 millones. Sin embargo, los expertos aseguran que puede coartar sus próximos movimientos y restar potencial de fuego al BCE como, por ejemplo, en la compra de deuda corporativa o las inyecciones de liquidez masivas que está ofreciendo a los bancos europeos para que presten.

Los jueces del Alto Tribunal con sede en Karlsruhe expresaron su preocupación en 2017 de que una parte específica del programa de compra de bonos, el Programa de Compra del Sector Público (PSPP), podría participar en la política económica y la financiación directa del gobierno, algo que el BCE tiene prohibido hacer. La demanda al Constitucional fue impulsada por expolíticos como el líder de la extrema derecha AfD Bernd Lucke, así como Peter Gauweiler, ex miembro de alto rango del conservador partido CSU de Baviera