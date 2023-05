First Horizon se desploma tras retirar el canadiense TD Bank su oferta de compra. 

La crisis que atraviesa el sector financiero estadounidense añade un nuevo capítulo. Toronto-Dominion Bank ha cancelado el acuerdo para comprar First Horizon Corp en una transacción valorada en unos 13.400 millones de dólares (12.136 millones de euros). Esta 'marcha atrás' no ha sido bien acogida en Wall Street, donde las acciones del banco estadounidense se están desplomando casi un 40% pasada la primera hora de operaciones sobre el parqué neoyorquino. Por su parte, las acciones del canadiense no sufren ningún sobresalto y registran un leve retroceso del 0,4%.

En un comunicado conjunto, TD y First Horizon han tomado la decisión de mutuo acuerdo de finalizar la operación ante la falta de claridad sobre cuándo obtendrían las aprobaciones regulatorias. El motivo de abandonar la fusión responde a que TD informó a First Horizon de que no cuenta con un calendario para obtener las aprobaciones regulatorias por razones no relacionadas con la entidad estadounidense. "Debido a que existe incertidumbre sobre cuándo y si se podrán obtener estas aprobaciones regulatorias, las partes acordaron mutuamente rescindir el acuerdo de fusión", anunciaron las dos entidades.

Según las condiciones recogidas en el acuerdo para la rescisión, como compensación, el banco canadiense TD abonará en efectivo 200 millones de dólares (181 millones de euros) a First Horizon, además del reembolso de los 25 millones de dólares (22,6 millones de euros) adeudado a la entidad estadounidense de conformidad con el acuerdo de fusión. "Si bien el anuncio de hoy es desafortunado e inesperado, First Horizon continuará su camino de crecimiento operando desde una posición de fortaleza y estabilidad", dijo el presidente y consejero delegado de First Horizon, Bryan Jordan. "Esta decisión brinda claridad a nuestros colegas y accionistas", subrayó el primer ejecutivo de TD Bank, Bharat Masrani.

El fin de las negociaciones pone fin a semanas de especulaciones sobre el destino de un acuerdo que se anunció en febrero de 2022, justo antes de que los principales bancos centrales del mundo iniciaran una histórica campaña de subidas de los tipos. Sin embargo, el rápido cambio de la política monetaria ha tensado los balances de algunos bancos regionales estadounidenses, provocando y contribuyendo al colapso de entidades como Silicon Valley Bank y First Republic Bank.

En este sentido, el banco con sede en Memphis ha celebrado una conferencia para templar el nerviosismo asegurando que no han detectado ninguna salida de depósitos reseñable. Esta operación, de haberse llevado a cabo, hubiera supuesto la mayor de la historia para TD, ampliando su presencia en EEUU con más de 400 sucursales en el sur del país y, en concreto, para el CEO del grupo canadiense, Bharat Masrani, se hubiera traducido en la mayor operación de M&A más significativa desde que ascendió al cargo en 2014.